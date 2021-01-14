«БелДжи» не может продать даже половину установленной нормы 3 14.01.2021, 21:53

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фото: av.by

Распиаренный Тарканом автобренд не нужен белорусам.

Завод «Белджи» в 2020 году продал 23,5 тысячи автомобилей марки Geely, из которых более 9 тысяч на белорусском рынке, а остальной объем — в России, сообщил 14 января на пресс-конференции в Минске директор белорусско-китайского СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский, передает naviny.media.

Объем производства составил 20,4 тысячи автомобилей, оставшийся объем был выпущен ранее и находился на складах. «Мы остались практически с нулевым складом на 1 января. У нас была стратегия на 2020 год производить только под договора, чтобы курсовые изменения и все остальное не повлияло на экономику предприятия», — сказал гендиректор.

«Спрос на российском рынке на фоне пандемии даже превышал наши производственные возможности. Потому что люди решили меньше пользоваться общественным транспортом, не куда-то летать, а куда-то ездить, имея какой-то домик за городом. Автомобиль явился здесь тем самым компонентом, который помог организовать такой образ жизни», — отметил Свидерский.

В целом, по его словам, объем экспорта завода «Белджи» за прошлый год составил более 188 млн долларов. Рентабельность производства составила 5%, объем прибыли от реализации — 38 млн рублей, чистая прибыль будет меньше. При этом «Белджи» выполнил все кредитные обязательства.

В Беларуси в 2020 году 80% продаж автомобилей Geely совершались с использованием финансовых инструментов. В 2021 году финансовая программа кредитования с белорусскими банками будет продолжена.

СЗАО «Белджи» создано 23 декабря 2011 года на основании меморандума о сотрудничестве Минпрома Беларуси и китайской компании Geely. В марте 2012 года был заключен инвестдоговор, согласно которому общий объем инвестиций в проект составил 244,9 млн долларов США.

Официальное открытие белорусско-китайского предприятия СЗАО «Белджи», выпускающего под Борисовом (Минская область) легковые автомобили под маркой Geely, состоялось в феврале 2013 года. В том же году началось производство автомобилей методом крупноузловой сборки.

17 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие нового завода «Белджи» и запуск серийного производства автомобилей. «Моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась», — заявлял тогда Таракан.

«Как вы понимаете, произвести — не проблема, главное — продать. Рынок не просто насыщен, и конкуренты рыщут здесь по Беларуси и за ее пределами, пытаясь найти хоть маленькую нишу, чтобы продать свой товар. Конкуренция очень сильная. И сегодня правительству поручено разработать меры, которые позволят нам продавать хотя бы 60 тысяч автомобилей на внутреннем и внешнем рынках», — сказал на открытии завода Таракан.

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