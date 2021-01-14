«С диктатурой не играют в хоккей!» 14.01.2021, 22:01

Московская диаспора продолжает выходить в поддержку Беларуси.

«С диктатурой не играют в хоккей!» — московская диаспора продолжает выходить в поддержку Беларуси, передает Нехта.

Сегодня очередная акция белорусской диаспоры прошла в самом центре Москвы, напротив посольства Республики Беларусь.

Наши соотечественники обращают внимание на необходимость переноса ЧМ-2021 из Беларуси и передают слова поддержки всем, кто сегодня не может быть со своими близкими из-за преступного режима.

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