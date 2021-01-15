Хоккейный цугцванг Лукашенко 5 15.01.2021, 8:19

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иллюстрационное фото

Политика — это не дубинками махать.

В ближайшие недели решится судьба чемпионата мира по хоккею 2021 года – до 27 января совет Международной федерации хоккея (IIHF) должен решить, состоится ли он вообще, и если да, то пройдут ли его матчи в Беларуси. Парадоксально, но любое решение будет во вред власти Лукашенко, пишет Вадим Можейко для «Нашего мнения».

2014-2021: эволюция хоккейного бойкота

Первому хоккейному чемпионату мира, который прошел в Минске в 2014 году, тоже предшествовала международная кампания «Не играйте с диктатором». Ее визуал в виде шлема с колючей проволокой перекочевал и в 2021 год. На этом, впрочем, сходства заканчиваются. Совсем другая ситуация и в Беларуси, и на международной арене.

Тогда все внимание было приковано к войне на Донбассе, которая была в горячей фазе, и на этом фоне Лукашенко смотрелся не так уж и плохо. Теперь же белорусские протесты и сопутствующие репрессии всколыхнули весь мир, а в The Washington Post выходит колонка «Чему американцы должны научиться у Беларуси».

Координацией антихоккейной кампании занимаются не эмигранты, не связанные со спортом, но «Белорусский фонд спортивной солидарности», возглавляемый олимпийской чемпионкой и реально объединяющий спортсменов.

В результате Рене Фазель, президент IIHF, после своего визита в Минск и дружеских объятий с Лукашенко вынужден был оправдываться перед швейцарскими СМИ («Должен признать: в Минске я немного играл с огнем. И мы немного обожглись»). Риторика получилась парадоксальная: мол, чемпионат вне политики, но будет способствовать диалогу с оппозицией и народному объединению.

Впрочем, бессмысленно ждать от нынешних международных спортивных федераций, что они будут проводниками демократии. Авторитарные режимы любят спортивные чемпионаты – от Беларуси до Катара, а большой спорт сопровождает большая коррупция. IIHF скоре будет волновать срыв второго чемпионата подряд (ЧМ-2020 в Швейцарии не состоялся из-за коронавируса). Ведь бойкотировать чемпионат в Минске могут как минимум 7 стран-участниц из 16, а в целом санкции против Беларуси ввели 13 из 16 стран-участниц.

Оба хуже

В такой ситуации хоккейный чемпионат в Минске с высокой вероятностью не состоится. Такой исход будет очевидной символической победой противников Лукашенко и личным болезненным ударов для такого любителя хоккея. Вместо международного триумфа получится международный позор, и успех 2014 года будет не закреплен, но перечеркнут. Беларусь уже фактически осталась без традиционной дипломатии, а теперь еще останется и без спортивной.

Впрочем, если представить, что в мае-июне Минск все-таки примет чемпионат мира по хоккею, то и этот вариант не сулит Лукашенко ничего хорошего. Беларусь снова привлечет к себе повышенное международное внимание, и обсуждаться будут совсем не только чистые улицы и победы на льду. Хоккейные матчи станут магнитом для массовых протестных акций, а их брутальные разгоны – магнитом для внимания иностранных журналистов. Риск срыва чемпионата будет сохраняться каждый день.

В условиях эпидемии COVID-19 не будет никаких толп туристов, которые гипотетически могли бы привезти в Беларусь валюту. Возможно, матчи вообще придется проводить без зрителей – не только из-за коронавируса, но и опасаясь акций протеста на трибунах.

В итоге чемпионат может пройти без значительной части команд (а значит и без настоящего победителя), без туристов-болельщиков, без зрителей, без позитивного международного внимания к Беларуси – получается жалкое зрелище.

Чемпионат как маркер типичных проблем системы

Хоккейный чемпионат – часть более общей картины, которая складывается вокруг власти Лукашенко. Хотя он и смог удержаться до 2021 года, что в августе 2020-го казалось довольно сомнительным, но хороших шагов у него не просматривается. Нет вариантов развития событий, при которых Лукашенко оставался бы в выигрыше.

Инфраструктура противников власти растет и укрепляется. В данном случае – в виде «Белорусского фонд спортивной солидарности», но то же касается и других фондов, и сети локальных чатов. Дипломатия не работает, официальный Минск токсичен. Сторонники Лукашенко только подставляют его – как глава хоккейной федерации Дмитрий Басков, вляпавшийся в историю, приведшую к смерти Романа Бондаренко. Международных друзей, готовых серьезно и эффективно вступиться за Беларусь, не наблюдается.

В итоге ситуация пришла к цугцвангу – когда любой следующий ход будет Лукашенко во вред. От проведения чемпионата в Беларуси в нынешних условиях может получиться еще больше вреда для официального Минска, чем от тихой отмены из-за коронавируса.

Чего стоит одно только обещание властей показать IIHF результаты проверки Генпрокуратуры по смерти Романа Бондаренко. Сама необходимость этого уже выглядит дико: хороша страна-хозяйка хоккейного первенства, где глава хоккейной федерации подозревается в причастности к уличному убийству. Но можно себе представить, как выглядят результаты этой проверки, что их даже не показывают родственникам погибшего. То ли там будет поделка уровня переговоров Ника и Майка, то ли просто подтасовка фактов. Очевидно, что публичного разбора журналистами и следователями из инициативы «BYPOL» этот документ не выдержит, и его публикация не вызовет ничего, кроме нового негативного международного внимания.

Как бы там ни было, хоккейный чемпионат сам по себе не станет роковым для Лукашенко – ни в случае его отмены, ни в случае его проведения. Но этот кейс демонстрирует общие проблемы властной системы, когда речь идет о чем-то большем, чем организация грубых репрессий. Политика – это не дубинками махать.

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