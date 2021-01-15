Семья Романа Бондаренко обратилась к руководству IIHF 14 15.01.2021, 8:28

5,335

Роман Бондаренко

Им отказывают в доступе к материалам прокуратуры.

Семья убитого Романа Бондаренко обратилась к руководству IIHF пригласить Елену Бондаренко, его маму, и адвоката на ознакомление с материалами проверки по факту смерти Романа. Вечером 13 января правящий режим опубликовал заявление по поводу планов провести в Минске чемпионат мира по хоккею-2021.

В документе cреди прочего упоминается и ситуация с подозрениями в причастности к смерти Романа Бондаренко в адрес главы белорусской хоккейной федерации Дмитрия Баскова — руководству IIHF пообещали предоставить результаты проверки Генпрокуратуры по факту его смерти. Семья парня возмущена: им самим, даже родной матери, до сих пор отказывают в доступе к материалам, передает tut.by.

В сообщении белорусского Оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею — 2021 (опубликовано на сайте Совмина) указано: на недавней встрече с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем были озвучены мнения по «отдельным аспектам ситуации в стране».

Упомянут и Дмитрий Басков, глава Федерации хоккея Беларуси, который был опознан среди участников событий на «Площади перемен» 11 ноября прошлого года. Там, напомним, «гостями», срезавшими бело-красные ленты, был похищен 31-летний Роман Бондаренко. В ту же ночь он был доставлен из Центрального РУВД Минска в больницу скорой помощи в состоянии комы, где спустя сутки, не приходя в сознание, умер от тяжелеших, не совместимых с жизнью травм.

Новость вызвала шок в семье Романа Бондаренко: с 13 ноября они добиваются того, чтобы было возбуждено уголовное дело из-за смерти парня. Но Генпрокуратура ведет лишь так называемую доследственную проверку.

У матери нет статуса потерпевшей, и потому женщина не может даже ознакомиться с материалами проверки — в отличие от спортивных чиновников, которым теперь дано такое обещание.

На данный момент родные не знают, есть ли подозреваемые в смерти Романа; в конце концов, завершена ли судебно-медицинская экспертиза — и каковы ее результаты, в том числе официальная причина смерти.

«Считаем это заявление феерическим лицемерием, — заявила адвокат Инесса Оленская, представляющая интересы семьи Бондаренко.

— Мать Романа Бондаренко на протяжении всех двух месяцев проверки неоднократно получает отказы Генпрокуратуры на просьбы предоставить любую информацию о ходе проверки (причем все письма с ответами идут под одним и тем же исходящим номером, 1800 — 38−2020).

В связи с этим направляем открытую и публичную просьбу (ходатайство) к представителям Дисциплинарного комитета МФХ: пригласить Елену Бондаренко и адвоката на ознакомление с материалами проверки.

Ведь для Елены использование такого „жеста доброй воли“ является единственным шансом узнать, из-за чего погиб ее единственный сын».

Представитель семьи добавила: 21 декабря семья получила очередной отказ Генпрокуратуры на просьбы предоставить информацию о ходе разбирательства. Там ответили, что проверка все еще идет, мать и адвокат не являются участниками процесса, а потому те «не вправе получать в ходе производства по материалам проверки полученную информацию и другие сведения».

Более того, Елену Бондаренко даже не уведомили о продлении сроков проверки, уточнила адвокат.

Накануне двоюродная сестра Романа Ольга Кучеренко поделилась в своем Instagram, что слышно по поводу разбирательства:

«Пока нет оснований для возбуждения уголовного дела — ответ Генпрокуратуры.

Из сделанного: они собрали большую характеристику на Рому: знают, где он учился, в какой сад ходил, какие отношения у него были с людьми, видел ли его кто-нибудь когда-нибудь пьяным, буйным, недоброжелательным; какие у него были вредные привычки, какой любимый алкогольный напиток был, знают ли родственники пароли от его гаджетов и т.д.

Команда работает у них большая над этой проверкой, с их слов. Генпрокуратура дала кучу отказов на наши запросы и ходатайства, основание — нет уголовного дела, поэтому мама не является потерпевшей, поэтому ей нельзя ни с чем ознакомиться. Генпрокуратура опросила свидетелей того, как Рому похитили. Нет ни дня, чтобы я не думала о нем…».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».