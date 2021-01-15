Егор Шарангович стал первым за пять лет белорусом в НХЛ

Егор Шарангович стал первым за пять лет белорусом в НХЛ2
- 15.01.2021, 8:43
- 1,689
Он дебютировал за «Нью-Джерси»
Белорусский форвард Егор Шарангович провел сегодня первый в карьере матч в Национальной хоккейной лиге.
Форвард «Нью-Джерси» вышел сегодня на лед в матче против «Бостона». К сожалению, набрать очки в дебютном матче в сильнейшей лиге мира ему не удалось. К тому же его «дьяволы» в упорной борьбе уступили по буллитам лучшей команде прошедшего регулярного чемпионата (2:3 ПБ).
Как отмечает tut.by, в дебютном матче Шарангович, согласно данным официального сайта, сыграл 17 минут 23 секунды, четыре раза пытался бросить по воротам (две попытки дошли в створ), заблокировал один чужой выстрел, совершил четыре потери и два перехвата, выиграл 4 из 5 вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности «+1». Кроме того, Егор оформил своеобразный хет-трик в матче, заставив хоккеистов «Бостона» удалиться три раза.
Шарангович стал одиннадцатым белорусом в истории НХЛ.
Отметим, что последний раз белорус выходил на лед в матче НХЛ в 2016 году. Это был Михаил Грабовский, который затем вынужден был пропустить два сезона из-за травмы, после чего завершил карьеру.