Андрей Пионтковский рассказал, что еще грозит Трампу 10 15.01.2021, 9:19

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Дональд Трамп

Импичмент — не самое страшное.

Слушания по импичменту Дональда Трампа начнутся уже после его ухода с поста президента, и долго будут продолжаться. С одной стороны, это имеет политически-психологическое значение, поскольку обвинения очень серьезные — подстрекательство к мятежу, по сути, измена родине. А во-вторых, в случае утверждения импичмента Сенатом (это, пожалуй, главное, чего добиваются демократы) Трамп потеряет возможность когда-либо баллотироваться в органы власти, пишет российский политолог Андрей Пионтковский для «Нового времени».

Полагаю, импичмент вероятен. Все стоит на грани. Нужны две трети голосов. У демократов есть 50, и еще понадобятся 17 голосов сенаторов-республиканцев. На прошлом голосовании по импичменту лишь один республиканец — Митт Ромни проголосовал «за». Сейчас ситуация совсем другая. Предварительные подсчеты показывают, что эта цифра может быть достигнута. И мое личное мнение, что так и произойдет, потому что Трамп своими глупыми шагами и заявлениями во время рассмотрения, которое почти месяц может длиться, добавит к себе неприязни у многих республиканцев.

Гораздо серьезнее для Трампа угроза уголовного преследования. Он может закончить свои дни в тюрьме. Если раньше речь шла об экономических преступлениях, которые на нем висели, то подстрекательство к мятежу — тянет на пожизненное. Поэтому сейчас обсуждается вопрос — может ли Трамп юридически помиловать сам себя в последние дни пребывания на посту? Большинство конституционных юристов склоняются к тому, что такой трюк невозможен и не будет принят во внимание, когда он предстанет уже перед судом по этим серьезным обвинениям. Короче, незавидное положение у Дональда Трампа.

Народная поддержка у Трампа уменьшается. Мы видим, как слабеет его поддержка среди республиканцев. Уже 10 человек голосовали за импичмент в палате. Большинство не разделяло крайние взгляды Трампа и его эклектический стиль правления. Они боялись республиканского электората, который его поддерживает, поскольку сами переизбираются каждые два года. Опрос общественного мнения показал, что 67% осуждают штурм Капитолия. Теперь Трамп пытается отмазаться, но это не очень у него получается.

Посмотрим, что будет в день инаугурации. И потом, что это за люди, которые штурмовали Капитолий? Мы увидели крупным планом на экранах их типаж. Примерно такие же штурмовали и громили полицейские участки на Донбассе. И даже чего-то достигли, поскольку многих прислали из Москвы, всяких зеленых человечков, собранных на автопомойках России. А здесь этого фактора нет. Вот в Москве, наверное, рвут на себе волосы — как они упустили момент 6 января. Если бы там был хотя бы взвод зеленых человечков, то они довели бы дело до конца — убили кого-нибудь из высокопоставленных, что привело бы к такому хаосу в политической системе США, которым Москва могла бы воспользоваться — начать любую военную авантюру в Украине и в Прибалтике. Но то, как американский истеблишмент сейчас реагирует — сотни людей арестованы и порядка 40 тыс. активистов соцсетей находится под наблюдением и расследованием — говорит о том, что второго подобного всплеска власть просто не позволит.

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