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Фотофакт: Гродно выходит на акции каждый день

  • 15.01.2021, 9:38
  • 1,288
Фотофакт: Гродно выходит на акции каждый день

Белорусы протестуют уже 159 дней подряд.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал фото вечерних протестов в Гродно.

«Гродно выходит каждый день!» — пишет Telegram-канал. Отметим, что вчера в Беларуси был 158-й день непрерывных протестов.

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