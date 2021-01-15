Фотофакт: Гродно выходит на акции каждый день 15.01.2021, 9:38

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Белорусы протестуют уже 159 дней подряд.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал фото вечерних протестов в Гродно.

«Гродно выходит каждый день!» — пишет Telegram-канал. Отметим, что вчера в Беларуси был 158-й день непрерывных протестов.

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