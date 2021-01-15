The Economist: Пандемия станет началом эры технологического оптимизма 1 15.01.2021, 10:35

1,139

фото: pictureALLIANCE

A.Ronchini

Скорость разработки вакцин против COVID-19 стала большим прорывом ученых.

Большую часть последнего десятилетия темпы инноваций разочаровывали многих людей. Рост производительности был неярким, а самые популярные технологические изобретения - смартфоны и социальные медиа, принесли много негативного воздействия. Вредные побочные эффекты технологического развития, такие как создание мощных монополий и загрязнение информационной среды, стали болезненно очевидными. Пессимисты предупреждали, что мир исчерпал полезные идеи развития. Однако, уже сегодня, по крайней мере частично, можно наблюдать рассвет технологического оптимизма. Скорость разработки вакцин против COVID-19 стала большим прорывом ученых. Заметные темпы развития, бум технологических инвестиций и широкое внедрение цифровых технологий во время пандемии могут стать надеждой на новую эру прогресса, пишет журнал The Economist (перевод — "Зеркало недели. Украина").

Оптимисты прогнозируют "бурные двадцатые". Подобно тому, как пессимизм 2010-х был преувеличением, ведь десятилетие наблюдало много успехов, так и прогнозы технологической утопии тоже могут быть завышены. Но существует реальная возможность новой эры инноваций, которая поможет поднять уровень жизни, особенно если правительства правильно будут способствовать процветанию новых технологий.

В истории капитализма быстрый технологический прогресс был нормой. 18 век принес промышленную революцию и механизацию заводов; 19 век - железнодорожный транспорт и электроэнергию; ХХ век стал началом эры самолетов и медицинского прогресса. Однако в 70-х годах прогресс, что измеряется общим ростом производительности, замедлился. Всплеск повышения производительности пришел после внедрения персональных компьютеров в 1990-х. Но после 2000 года рост снова приостановился.

Однако есть основания полагать, что эта "большая стагнация" может закончиться. Во-первых, это шквал последних открытий с трансформационным потенциалом. Успех технологии на основе мРНК, которая стоит за вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna, и специального лечения антителами показывает, как наука продолжает расширять возможности медицины. Люди все чаще способны приспосабливать биологию к своей воли, для лечения болезней, модификации генов или «выращивания мяса» в лаборатории. Искусственный интеллект наконец начал демонстрировать впечатляющий прогресс в различных контекстах. Падение цены на возобновляемую энергию дает правительствам уверенность, что их «зеленые инвестиции» окупятся. Даже Китай сейчас обещает получить углеродный нейтралитет до 2060 года.

Вторая причина оптимизма - бурное инвестирование в технологии. Правительства стремятся более активно инвестировать в науку. Энтузиазм инвесторов относительно технологий сейчас распространяется на медицинскую диагностику, логистику, биотехнологии и полупроводники. Оптимизм относительно рынка электромобилей вырос настолько, что руководитель компании Tesla Илон Маск стал одним из самых богатых людей в мире.

Третьим источником оптимизма является быстрое внедрение новых технологий. Дело не только в том, что работники начали активно участвовать в видеоконференциях, а потребители - в электронной коммерции, хотя эти достижения также важны. Пандемия ускорила принятие цифровых платежей, телемедицины и промышленной автоматизации. Это стало напоминанием о том, что кризис часто заставляет общество прогрессировать. Борьба с изменением климата и противостояние великих держав между Америкой и Китаем могут стимулировать дальнейшие смелые шаги.

К сожалению, инновации не позволят экономикам избежать структурного затягивания роста. Если общество становится богаче, оно тратит большую часть своего дохода на трудоемкие услуги, такие как ресторанное питание, в котором рост производительности незначительный, поскольку автоматизация этой сферы еще не слишком активно внедряется. Старение населения также может способствовать низкой производительности. Декарбонизация экономики не будет способствовать долгосрочному росту, если «зеленая энергия» не реализует полностью свой потенциал.

Однако вполне обоснованно надеяться, что новая волна инноваций может вскоре сменить падение экономического динамизма. Со временем это может привести к значительному повышению уровня жизни. Многие отрасли сферы услуг, включая здравоохранение и образование, получили бы значительную пользу от большего количества инноваций. В конце концов, синтетическая биология, искусственный интеллект и робототехника могут стать серьезным стимулом развития.

Несмотря на то, что в большинстве случаев именно частный сектор будет определять, какие инновации станут успешными или неудачными, правительства также должны играть важную роль. Государство оказывает огромное влияние на то, как быстро инновации распространяются в экономике. Обеспечение того, чтобы вся экономика использовала новые технологии, потребует жесткого антимонопольного контроля и более свободных правил регулирования интеллектуальной собственности. Если правительства примут этот вызов, то быстрый рост и высокий уровень жизни окажутся в пределах досягаемости. 2020-е годы начались с мучительного периода, но при правильной политике десятилетие может стать эрой технологического оптимизма, резюмирует издание.

Геополитическая история тяжелого 2020 года будет определяться действиями мировых лидеров. Согласно большинству стандартов, 2020 год был ужасным, пандемия коронавируса унесла жизни многих людей и дестабилизировала общество в глобальном масштабе. Без сомнения, в режиме реального времени было трудно решить все вызовы, которые бросал 2020 год, но будущее зависит именно от человеческих решений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».