Разгорается крупномасштабная газовая битва за Европу 2 15.01.2021, 10:52

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Фото: ТАСС

Кто в ней участвует и какую роль в ней играет терминал на Крке?

Не успел наступить 2021 год, а европейский газовый рынок уже трясет, и впереди замаячила жестокая борьба между крупнейшими производителями, а точнее экспортерами, которые будут бороться за распределение их «блага» между европейскими покупателями. Гонка началась, пишет журналист хорватского издания Jutarnji list Владо Вурушич (перевод — inosmi.ru).

В первые дни 2021 года вступили в конфликт интересы нескольких главных добытчиков и конкурентов в газовом бизнесе. Речь идет, прежде всего, о русских, американцах и азербайджанцах. Аналитики уже высказывают свои предположения, кто из них может остаться ни с чем. В Сербии открыли газопровод «Балканский поток», который пролегает от болгарской до венгерской границы, являясь частью российско-турецкого газопровода «Турецкий поток», благодаря которому российский Газпром снабжает Балканы и Центральную Европу своим газом. Но в тот же день в СПГ-терминал на хорватском острове Крк прибыл американский танкер со сжиженным газом.

Снизить зависимость от России

Этот американский газ предназначается не только для хорватского потребления. На него рассчитывают также Венгрия и Украина, а вскоре закупить его смогут и некоторые другие соседние страны. Венгрия закупает 11,2 миллиарда кубометров газа в год, но, «подключившись», к хорватскому терминалу она снизила бы свою зависимость от Газпрома. Одновременно болгарский премьер Бойко Борисов заявил о начале «диверсификации газового рынка» и об открытии «Трансадриатического газопровода» (TAP), который является частью «Трансанатолийского газопровода» (TANAP). По нему в Европу будет поступать азербайджанский газ: через Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию, Албанию и потом по морскому дну в Италию, которая является вторым после Германии крупнейшим покупателем российского газа в Европе. Италия закупает 22,1 миллиарда кубометров газа, но теперь снизит эту зависимость, купив почти треть, около 8 миллиардов кубометров газа, у Азербайджана.

Когда кое-кто уже предсказывал проблемы для Газпрома и удар по российскому газовому бизнесу в Европе, поступила новость о том, что 15 января Дания начнет работы в своих водах на «спорном» российско-немецком проекте газопровода «Северный поток — 2», который был остановлен в конце прошлого года из-за американских санкций, введенных против фирм, участвующих в проекте. Одновременно правительство немецкого региона Мекленбург — Западная Померания основало фонд для завершения «Северного потока — 2» (если американские санкции сохранятся), чтобы спасти 11 миллиардов долларов, которые Германия и некоторые компании из Европейского Союза уже вложили в строительство. Дело в том, что именно в этом регионе газопровод выходит из моря на поверхность, и там очень заинтересованы в успехе этого проекта. Около ста европейских компаний, половина из которых немецкие, из 12 стран участвуют в строительстве газопровода, а некоторые, такие как Uniper и Wintershall, могут потерять даже больше вложенных миллиардов долларов.

Германия впервые закупает более 50% газа (до 2016 года эта доля составляла чуть более 40%, и, прежде всего, из-за связи бывшей Восточной Германии с советскими газопроводами), а также достаточного много нефти и угля у России (Германия сократила собственную угледобычу из-за российского импорта). Но в случае закрытия проекта Германия понесла бы, что самое главное, экономические потери, поскольку так и не стала бы главным хабом российского газа для Западной и Центральной Европы. А ведь эта позиция позволит ей контролировать дистрибуцию российского газа в Европе. Поэтому трудно поверить в то, что Германия легко откажется от этого важного для себя проекта, и поэтому все с нетерпением ждут, как Берлину удастся договориться по этому вопросу с новой американской администрацией Джо Байдена, которая, судя по всему, так же резко против «Северного потока — 2», как и уходящая администрация Дональда Трампа.

Противники «Северного потока — 2»

Сегодня около 40% потребляемого в ЕС газа российские, но еще 15 лет назад эта доля была больше (60%). Причина — восточноевропейские страны, которые еще недавно почти полностью зависели от российского газа, но, например, Польша, по некоторым прогнозам, уже с 2025 года полностью избавиться от зависимости от российских энергоносителей. К тому же стремятся три государства Прибалтики. На самом деле именно Польша, Литва, Латвия и Эстония — самые ярые противники «Северного потока — 2», который полностью обходит их территории, хотя им и предлагали участвовать в проекте.

«Северный поток» и «Турецкий поток» — два стратегически важных политико-экономических российских проекта, и есть мнение, что это последний шанс для России закрепиться в Европе в качестве главного поставщика газа. В таком случае Россия не только выиграла бы экономически (из-за пандемии она в рецессии), но и сумела бы укрепить свою политическую позицию в зоне, которая уже много лет из-за расширения НАТО и Европейского Союза сужается. Одна из причин, которая заставила Россию инициировать эти проекты, — желание обойти Украину, через которую сегодня поступает больше всего российского газа на пути в ЕС. Россия хочет изменить ситуацию, чтобы отодвинуть Киев на задний план и сделать его еще более непривлекательным для западных интересов. Теперь же США (а им в спину со своим СПГ дышат Катар и Алжир) и Азербайджан выходят на уже «освоенные» русскими рынки. Согласно данным немецких СМИ, терминал на острове Крк может полностью покрыть хорватский импорт российского газа. Годовая пропускная способность этого терминала составляет 2,6 миллиарда кубометров газа, а Хорватия импортирует из России 2,82 миллиарда кубометров газа. Такая же ситуация с другими балканскими странами, и Греция с Болгарией сократят продажи Газпрома примерно на 40%.

Политические уступки

Сейчас Греция импортирует 2,41 миллиарда, а Болгария — 2,39 миллиардов кубометров газа. Только Сербия вдвое увеличила российский импорт, но сербам Москва предложила льготные условия (вместо 240 долларов за тысячу кубометров, Белград может платить 155 долларов, и некоторые сербские аналитики задаются вопросом: какова цена сербских политических уступок).

Так или иначе 2021 год ознаменуется «газовой войной» между крупнейшими производителями за европейский рынок, и высказываются предположения о том, что Газпром может дополнительно снизить цены, чтобы европейцы отвернулись от американского дорогого СПГ. Но тут встает вопрос: сможет ли Россия выдержать темп снижения цен в такой экономической ситуации?

Российский портал Gazeta.ru написал, что в 2020 году Россия экспортировала больше газа, чем в 2019 году, получив, однако, меньше дохода, и главная причина — в пандемии, однако в России надеются на новый рост, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

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