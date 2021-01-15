Ученые зафиксировали на Солнце одно из самых гигантских извержений 15.01.2021, 10:43

2,004

иллюстрационное фото

Сбор данных о протуберанцах нашего светила идет с июля 1842 года.

Ученые при помощи спутника NOAA GOES-16 зафиксировали одно из самых гигантских за последние годы извержений на Солнце. Невероятный протуберанц наблюдался в пятницу, сообщает lenta.ua.

Аппарат NASA SOHO зафиксировал момент, когда в космическое пространство вырвалась огромная нить солнечной плазмы. Явление удалось запечатлеть на видео, после чего кадры с протуберанцем были опубликованы в Сети. Ученые пояснили, что этот выброс корональной массы Земле ничем не грозит. При этом специалистов поразили гигантские размеры протуберанца. Это самое огромное извержение плазмы за последние годы.

Ученые занялись изучением протуберанцев с затмения Солнца в июле 1842 года. При этом полной теории, которая бы объясняла данное явление, до сих пор нет. Считается, что протуберанцы представляют собой плотные относительно холодного в сравнении с солнечной короной конденсации, которые какое-то время удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем светила.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».