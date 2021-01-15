Стало известно, когда Сенат приступит к рассмотрению импичмента Трампа 1 15.01.2021, 10:42

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Дата и время связаны с инаугурацией Джо Байдена.

Сенат конгресса США приступит к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту Дональду Трампу сразу после инаугурации следующего главы государства, Джо Байдена, сообщает газета Politico.

По данным издания, сенаторы могут начать изучать выдвинутые в адрес Трампа обвинения в подстрекательстве к мятежу 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 мск), через час после вступления Байдена в должность. Для этого необходимо согласие всех 100 членов верхней палаты конгресса.

Параллельно сенаторам нужно будет утверждать кандидатов Байдена на ключевые посты в американской администрации и его первые инициативы на посту президента. Рассмотрение вопроса об объявлении Трампу импичмента может затруднить этот процесс, отмечает издание.

Байден накануне выразил надежду, что сенат «найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами нации». Под этим он подразумевал утверждение кандидатов на посты министра внутренней безопасности, госсекретаря, министра финансов и др., а также реализацию программ вакцинации и восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл исключил, что импичмент будет вынесен до окончания срока Трампа на посту главы государства. По его словам, учитывая все процедуры, правила и прецеденты сената, которые касаются импичмента, нет шансов, что справедливый или серьезный судебный процесс может завершиться до того, как Байден будет приведен к присяге.

По мнению оппонентов Трампа, его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на Капитолий 6 января. В тот день, когда конгресс должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которому президентские выборы выиграл Байден, сторонники Трампа собрались на масштабный митинг в Вашингтоне, затем ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание конгресса. Чтобы выгнать их оттуда, силовикам потребовалось несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек.

13 января за импичмент Трампу проголосовали 232 члена палаты представителей, в том числе десять республиканцев. Против высказались 197 конгрессменов. Рассмотрение вопроса и суд над президентом могут продолжаться и после того, как он официально сложит с себя полномочия главы государства. В этом случае сенаторы могут запретить ему занимать государственные посты в будущем.

По мнению экспертов, шанс, что Трампа признают виновным, велик. В частности, профессор политических наук в Корнеллском университете Ричард Бенсел считает, что он равен 50%. С тем, что действующему президенту могут вынести обвинительный приговор, согласен и эксперт американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимиллиан Хесс.

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