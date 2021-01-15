«Мама, я выйду с высоко поднятой головой» 2 15.01.2021, 11:16

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Как воспитать героя.

Оксана Огурчикова — мама Анастасии Булыбенко, студентки БНТУ, которую исключили из университета, держат в СИЗО и обвиняют по уголовной статье. Оксана рассказывает в беседе с журналисткой «Нашей Нивы» Наталкой Бабиной о дочери, размышляет о Беларуси сегодня и о том, как воспитать героя.

Оксана Огурчикова: Я мама Аси Булыбенко, одной из тех 20 студентов, которые были задержаны во время протестов и обвинены в уголовном преступлении.

У нас большая семья— я, кошка и Ася, и еще очень много невероятных и сердечных людей. Во все времена мы были с Настей рука об руку, крепко. Она всегда была отличница, активистка, закончила художественную школу, в концертах участвовала, поэзию Серебряного века обожает… Диалог в нашей семье в приоритете, Настя умеет аргументировать и объяснять свою позицию, мы все обсуждали. Уравновешенный, мыслящий человек. Солнышко мое.

Мы жили в Могилеве, у меня был свой бизнес 12,5 лет — магазин косметики ручной работы. Три года тому назад, когда Настя решила, что будет получать высшее образование в столице, я закрыла бизнес, и мы переехали в Минск. Мне хотелось быть рядом с ней, чтобы она знала, что есть теплый дом, есть место, где ее всегда ждут, такая безопасная гавань. Сняли там квартиру. Настя поступила в БНТУ на машиностроительный факультет, на бюджет.

9 августа у Насти были первые в жизни выборы. Она очень ждала их. Поскольку у нее место прописки Могилев, она поехала туда специально, чтобы проголосовать. Вечером 9-го не смогла вернуться — маршрутчики отказывались ехать в Минск, город был закрыт, вернулась на следующий день. Первое задержание было на «блестящем» женском марше 19 сентября. Тогда протокол не составили, но позже прислали письмо, что истек срок для привлечения к ответственности.

17 октября на марше студентов снова была задержана, пометили краской не только спину, но даже лицо, хотя забрали на скамейке с распухшей ногой. Я искала ее шесть часов, успела передать теплые вещи, и Аська крикнула перед погрузкой в автозак: «Мама, я люблю тебя!» Суд Партизанского района присудил 10 суток.

На следующий день после освобождения 28 октября вышла на учебу, а 3 ноября ей вручили приказ об отчислении задним числом на основании пропусков за эти 10 суток. В ноябре при обыске взяли под арест по уголовной статье, а позавчера стало известно, что продлили срок задержания еще на 2 месяца. До 12 марта…

После «суток» в октябре Ася вышла в очень плохом состоянии. У нее псориаз, он очень обострился в связи с этими событиями. Вы же знаете, как это у «кожников» все обостряется… Были ужасные условия заключения: она сидела на Окрестина и в Барановичах. И хотя девчата в камере делали все, чтобы ей помочь: распределили обязанности, чтобы Насте не пришлось ничего мыть водой, делились средствами гигиены — руки воспалились настолько, что она не могла разогнуть пальцев, кожа трескалась до крови. Настя не мылась 10 дней, на Окрестина голодали практически, что уж говорить о диете, показанной больным псориазом… Диеты не было. Хорошо, что другие арестованные девушки делились с Настей продуктами, салфетками, вещами. Только через 4 дня, когда она уже попала в Барановичи, я смогла передать продукты и лекарства.

После отчисления мы пытались госпитализировать ее, но из-за ковида не успели, начали лечение дома.

Настя тяжело восстанавливалась, говорила мне: «Мама, я слышу лязганье тюремных дверей, ловлю флешбеки, так боюсь проснуться в камере». Перестала есть и спать. Состояние было таким нехорошим… 12 ноября, в тот «черный» четверг я уехала на работу, и в районе обеда начали звонить дети…

Наталка Бабина: Дети — это кто?

Оксана Огурчикова: Друзья Насти, в том числе студенты БНТУ.

И вот они говорят, что не могут выйти с ней на связь. Я сначала думала, что она спит. Успокаивала их. Нет, говорят, телефон отключен, а этого не могло быть — он всю ночь был на зарядке.

Ехала домой с тревогой, но плохие мысли отгоняла, хоть и понимала — дома беда. Дверь была закрыта на ключ. С порога увидела, что все в квартире перевернуто, нет дочкиных ботинок, нет зубной щетки, на кухне недопитый чай… Я позвонила в 102, и приехавший наряд мне объяснил, что был обыск, и ее задержал КГБ. Асю разбудил не кофе, а шесть мужчин над ее кроватью, она спала…

Наталка Бабина: Почему именно ее забрали? Ведь протесты были стихийными, в них принимали участие многие. Почему именно Ася привлекла внимание этих органов?

Оксана Огурчикова: Почему? Ох… Донечка очень хрупкая, худенькая, «хрустальная» — так ее охарактеризовала девушка, с которой Ася познакомилась в автозаке и провела «незабываемые» 10 суток ареста… Несмотря ни на что, она всегда защищала справедливость. Правдорубец. Всем своим маленьким хрупким существом восставала против несправедливости. И вот выборы… Апофеоз всего, что не возможно ни принять, ни понять, ни простить. Ясно, что Ася не могла промолчать. Она сказала: «Мама, я не могу остаться в стороне». И я ее поняла. Родители всегда должны уважать выбор ребенка. Думаю, что она попала в поле зрения органов в начале сентября, когда задержали студентку БНТУ Вику Гранковскую (она собирала подписи под обращением к ректору насчет продления дистанционного обучения). Вику задержали, осудили на сутки и это возмутило многих. Настя с флагом БНТУ встала перед входом в главный корпус за защиту прав студентов. Гордо, без маски, без тени сомнения. Практически через пару минут двух ребят задержали. Вот тогда попала под внимание ректората, деканата, начались вызовы, объяснительные. Настя аргументированно поясняла свою позицию, бывало по два часа длились эти разговоры. Ее предупреждали, что если она не прекратит быть активной, то ей будет плохо.

Такая позиция администрации университета. Молчите, а то будет плохо. Но мы же не в каменном веке живем, когда схватил дубинку — и побежал лупить, всегда важно слушать и слышать! Дети верят, что надо говорить, что каждый голос будет услышан… А тут такая огромная несправедливость — дети не преступники, а сидят на «сутках» и в СИЗО!

Многие говорят, что они уже совершеннолетние и никакие не дети, но я в корне не согласна! Они юные и чистые, смелые и сильные дети, которым выпало жить в такие непростые времена, но каждый из них принял ответственность за свое решение, свой выбор. Как показали последние месяцы, далеко не каждый взрослый способен выбрать между тем что правильно и, тем, что легко.

Мой ребенок никогда в жизни не проводил Новый год вне семьи. 2021-й Ася встретила за решеткой.

Письма приходят редко, а в последние две недели вообще ничего… Я могу что-то узнать только через адвоката: как себя чувствует, что ей передать, чтобы порадовать. Настена большая сладкоежка, лучшая помогайка — шоколадка или шоколадная печенька в шоколаде.

Асенька всегда спрашивает у адвоката: как мама, как держится? Передаю, что я не одна, меня поддерживают студенты и огромное число других людей! Предлагают помощь, приходят ко мне, передают для Аси подарки, открытки, письма, посылают бандерольки, стараются порадовать ее. Такая непосредственная, детская забота.

Одно из многочисленных писем, которые высылают Насте. Правда, неизвестно, доходят ли они.

И на работе у меня колоссальная поддержка!!!

Я знаю, что позавчера новость о продлении задержания Ася приняла очень достойно, сказала, что была готова. Хотя как можно быть к такому готовым?! Меня, конечно, эта новость размазала полностью. Со мной работает психолог с того момента, как Настю забрали. Мне помогают.

Наталка Бабина: Оксана, когда мы с вами говорили раньше, вы рассказали, что дочь написала вам из-за решетки, что никогда не сломается и выйдет из тюрьмы с высоко поднятой головой. Когда я пересказала это своей старшей дочери, которая сейчас воспитывает маленького сына, она сначала заплакала, а потом вытерла слезы и попросила: «Мама, когда ты будешь делать интервью с Оксаной, спроси: как надо воспитывать ребенка, чтоб он вырос героем?» Вот спрашиваю.

Оксана Огурчикова: Знаете, когда она отсидела 10 суток, я ей говорила, что второй раз такого не переживу, ведь это так страшно. Я четверо суток не знала, где мой ребенок, ее не было ни в одних списках. Мы с другими родителями метались, Жодино, Барановичи… Вышла Настя очень худая, руки эти в трещинах… И когда теперь забрали снова, единственное, что ее волновало — как я это переживу.

Я в каждом письме пишу, кто со мною рядом, сколько неравнодушных людей предлагают и оказывают помощь. Вот на работе у меня (я работаю в проектном бюро) — 160 сотрудников и абсолютно каждый выразил свою поддержку. Каждый!!! В письме об этом написала, а Ася ответила: «Мама, наша семья стала больше на 160 человек. С такой поддержкой я никогда не сдамся и не сломаюсь, выйду из тюрьмы с высоко поднятой головой, и ты будь сильной».

У меня был день Рождения 9 декабря, а дочка мне загодя прислала письмо и строго наказала открыть именно в день Х. Выдержала, открыла в правильный день, а там: «Мама, ты подарила мне жизнь, а я тебе подарю весь мир. С днем рождения, мой герой!»

А воспитать, Наташа, очень просто. Просто надо доверять своим детям. Они знают и чувствуют больше нас, потому что они другие, они лучше нас. Они более свободные. Они смелые, они открытые, и, правда, всегда нужно уважать мнение ребенка. Детям нужны рамки, но только для безопасности; я всегда считала, что наша миссия как родителей — быть рядом, поддерживать в их пути, в их выборе.

Всегда буду с Настей рядом и знаю, что она все делает с чистой душой, с добрым сердцем и бесконечным уважением к людям. «Мама, как ты меня учила, я верю в добро и верю в людей. Исключения лишь подтверждают правило». И пусть мое Солнышко (ее многие называют именно так) согревает сердца. Надо жить по чести, надо жить по совести, чтобы перед собой не было стыдно…

Наталка Бабина: А как другие задержанные дети? Вы знаете, какая у них обстановка?

Оксана Огурчикова: В целом, все в одинаковом положении сейчас. Кому-то на месяц продлили следствие, кому-то на два, но, даже оставаясь в неволе, они стараются поддержать друг друга, переживают за друзей и родных. Кремень наши дети!

Это настолько по-человечески — понимать чужую боль, не пройти мимо, не опустить глаза. Я теперь точно знаю: у меня есть опора. Я с психологом разговаривала, она спрашивает: «Что ты чувствуешь, когда столько людей тебя поддерживают? Наполняешься силой?» А это другое, это чувство защиты, заботы и любви. Никто не должен быть один, мы словно в сцепке на весь мир.

Наталка Бабина: Весь мир против одного. Законы социологии и истории никто не отменял, и я твердо верю, что победа близко. И я согласна с вами, что сегодняшняя молодежь намного лучше нас, какими мы были в их возрасте. Да и в целом общество за эти месяцы намного лучше узнало само себя. Какая в людях новая энергия, сколь многие за эти месяцы по-новому посмотрели сами на себя, какие прекрасные просто на глазах рождаются новые взаимоотношения…

Оксана Огурчикова: Каждое слово, фраза, поступок имеют вес. Сила позитивной коллективной мысли и сплоченность вызывают гордость. Эта доблесть и честь, смелость и доброта — они питают, они просто заполняют воздух.

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