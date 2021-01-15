Иллюзия лечения: как действуют антибиотики при коронавирусе 2 15.01.2021, 11:21

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Евгений Комаровский

Мнение популярного доктора.

Если у вас вирусная инфекция вообще или COVID-19 в частности, то профилактическое использование антибиотиков «на всякий случай» уменьшает шансы на благополучное выздоровление. Делать этого нельзя, говорит в своем видеоблоге популярный украинский врач Евгений Комаровский.

Я об этом уже много говорил и объяснял, но поступают письма, некоторые очень жесткие, по поводу того, как глубоко я не прав, дескать, такими советами убиваю людей. И одно такое письмо, очень показательное, я хотел бы разобрать.

«Вы, конечно, можете не пить антибиотики. Но только не забудьте рассказать родным, где деньги лежат. Так как они вам больше не понадобятся. Ибо те, кто отказался от антибиотиков, уже не здесь. При всем уважении к вашей педиатрической деятельности, но вы явно еще не столкнулись с ковидной пневмонией лично. Потому, как все, кому за 20 лет, болеют иначе, чем дети. У нас на работе уже погибли двое из-за поздней диагностики и лечения от бронхитов и вирусов. Парень, 21 год, придя в больницу еще своими ногами, не пережил ночи, потому, что ему тоже умные врачи как вы, попались, от вирусов лечили. А эта дрянь начинает жрать ваши легкие уже с первого дня заселения в ваш организм. И когда вам станет реально плохо, будет уже реально поздно. А кислородных аппаратов в наших больницах, в лучшем случае, два на этаж. А это — 30−80 человек».

Это письмо имеет большое количество мелких и крупных тем и подтем, и его лучше анализировать по частям.

«Ибо те, кто отказался от антибиотиков, уже не здесь»

Тех, кто отказался от антибиотиков, абсолютное большинство. Из тех, кто имеют симптомы вирусных инфекций, абсолютное большинство вообще на это не реагируют. Продолжают жить обычной жизнью, ходить на работу, и благополучно выздоравливают. И организм в подавляющем количестве случаев способен без всяких лекарств справиться с респираторной вирусной инфекцией вообще, и с коронавирусной в частности. Это — не аргумент в пользу антибиотиков, а ложь и провокация. Абсолютное большинство тех, кто не принимал антибиотики при коронавирусе — ходят, общаются и сейчас уже на работе или учатся в школе.

«При всем уважении к вашей педиатрической деятельности, но вы явно еще не столкнулись с ковидной пневмонией лично»

Как же, не столкнулся! Каждый день получаю, примерно, около 300 писем, количество звонков вообще не считаю, со всех концов мира. Присылают заключения и снимки КТ, анализы, провожу видеоконференции, смотрю на больных по видеосвязи. Я за это время проконсультировал порядка 5 тысяч людей с коронавирусной инфекцией и с плохими показателями на пульсоксиметре, и с пневмониями. И могу наблюдать за тем, каковы исходы у тех, кто обратился за помощью после того, как начал самостоятельно кушать два антибиотика, а третий колоть в попу, и моих пациентов, которые никогда не получают антибиотики до того момента, когда у них подтверждена анализами или заключением рентгенограммы (именно рентгенограммы!) бактериальная инфекция.

«Все, кому за 20 лет, болеют иначе, чем дети»

Да, они болеют тяжелее. У них вирус намного агрессивнее, у них иммунные реакции совсем другие, но на все это никак нельзя повлиять использованием антибиотиков.

«У нас на работе уже погибли двое из-за поздней диагностики и лечения от бронхитов и вирусов»

А эти люди от чего погибли? Они погибли либо от вирусной пневмонии с дыхательной недостаточностью, либо от осложнений, которые проявляются тромбообразованием, воспалением сосудов. Каким образом антибиотик может оказать положительное влияние на тромбообразование или состояние сосудистой стенки, или на вирусную пневмонию? Он вообще на это не действует.

«Парень, 21 год, придя в больницу еще своими ногами, не пережил ночи»

Парень, который пришел своими ногами, не имел бактериальной инфекции, которую можно было задавить антибиотиками. Если человек умирает в течение ночи, то не от гнойных осложнений. Он умирает, либо, еще раз говорю, от дыхательной недостаточности, либо от серьезных сосудистых осложнений. При чем здесь антибиотики?

Вы пытаетесь к проблеме, которая решается кислородом, препаратами, регулирующими свертываемость крови, добавить еще одну — проблему антибиотикорезистентности. Засунуть в человека еще несколько ненужных препаратов, кто-то попытается заработать на этих препаратах, а человек просто, принимая антибиотики, думает, что он лечится. Как только начал принимать антибиотик — уже пульсоксиметр не нужен, уже свежий воздух не нужен, уже контролировать свертываемость не нужно. Иллюзия лечения. Вот в этом одна из опасностей антибиотиков.

«Дрянь начинает жрать ваши легкие уже с первого дня заселения в ваш организм. И когда вам станет реально плохо, будет уже реально поздно»

Если эта дрянь жрет ваши легкие, то нужно, чтобы антибиотик жрал что-то другое? Антибиотик с этой дрянью не пересекаются, они — в параллельных плоскостях. И если дрянь жрет легкие, так давайте поддерживать легкие, а не убивать мифические бактерии, которые в настоящий момент этой дрянью не являются.

«А кислородных аппаратов в наших больницах, в лучшем случае, два на этаж»

И чтобы нам стало легче жить, давайте всем назначим антибиотики. От их назначения у нас сразу появится намного больше дыхательных аппаратов. Потрясающая логика.

Еще один вопрос об антибиотиках, из другого письма: «Если бездумный прием антибиотиков приводит к появлению более сильных бактерий, то как эта ситуация сказывается на людях, не принимающих фуфломицинов и антибиотиков. Есть ли шанс у организма справиться с такими инфекциями самостоятельно?»

Где будут концентрироваться устойчивые ко всем антибиотикам бактерии? Прежде всего, в стационарах. Когда люди заболевают бактериальными инфекциями, они едят антибиотики, в человеческой популяции возникает, огромное количество, условно говоря, стафилококка, устойчивого к антибиотикам. С этим стафилококком люди попадают в больницы, там возникает феномен госпитальных инфекций. И тут обычный человек, который закалялся, вел нормальный образ жизни, не ел фуфломицины и антибиотики при вирусных инфекциях попадает в ту же больницу, условно говоря, с аппендицитом. Есть такое понятие «госпитальная флора», и в больнице от соседа по палате, который там уже месяц лежит, по поводу сепсиса, или еще каким-то образом, этот человек заражается больничным стафилококком, который практически нечем лечить. То есть, ситуация с появлением огромного количества устойчивых бактерий многократно увеличит риск госпитальной инфекции.

Первый вывод — надо прекращать массовое пожирание антибиотиков без достаточных для этого показаний.

Второй вывод — бактерии с множественной устойчивостью к антибиотикам будут концентрироваться, в основном, в стационарах. И это говорит о том, что стационарный этап оказания помощи в перспективе должен реализовываться только тогда, когда без этого никак нельзя.

Это советская еще практика «лечь прокапаться» или «лечь обследоваться» должна быть обязательно устранена. Это пещерный уровень медицины.

Если вы конкретно на улице подцепите ангину, скорее всего, это будет обычный стрептококк, ничего страшного не будет, но массовое пожирание антибиотиков в популяции увеличивает наши шансы не пережить госпитализацию. Поэтому делаем правильные выводы.

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