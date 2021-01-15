По всей Франции вводят комендантский час с 18:00 1 15.01.2021, 12:23

Ограничение вводится уже с завтрашнего дня.

По всей Франции вводится комендантский час с 18:00 из-за эпидемии коронавируса. Такое решение было принято правительством страны вчера, 14 января, сообщает liga.net со ссылкой на Le Monde.

Ограничение вводится с 16 января и будет действовать не менее 15 дней. Во время комендантского часа будет запрещено покидать свои дома без уважительных причин. Магазины и предприятия также должны будут закрываться в 18:00.

Ранее такой комендантский час действовал только в 25 департаментах страны, в большей части Франции он начинался в 20:00. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подчеркнул, что в 15 департаментах, где комендантский час с 18:00 действовал со 2 января, в два или даже в три раза меньше новых случаев заражения.

Кастекс отметил, что если правительство увидит сильное ухудшение ситуации с эпидемией, во Франции будет введен локдаун.

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