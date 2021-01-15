закрыть
15 января 2021, пятница, 17:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сомнительные объятия Рене Фазеля

6
  • 15.01.2021, 13:03
  • 2,999
Сомнительные объятия Рене Фазеля
фото: БелТА

Спортивный функционер может занять незавидное место в истории символов.

Рене Фазель на голову ниже белорусского диктатора Александра Лукашенко. Президент Международной федерации хоккея с шайбой, родившийся в Швейцарии, был вынужден встать на цыпочки, чтобы обнять человека, который правит Беларусью на протяжении 26 лет и чей режим называют «царством террора», пишет сайт The European (перевод — Charter97.org).

Рене Фазель был в столице Беларуси Минске в понедельник, чтобы обсудить чемпионат мира по хоккею 2021 года. Международная федерация хоккея с шайбой попала под все возрастающее давление после того, как Латвия призвала полностью убрать это мероприятие из Беларуси, поскольку режим Лукашенко терроризирует мирных демонстрантов.

Объятия и другие проявления привязанности могут войти в историю как символы своего времени

В 1979 году фотография лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера и президента СССР Леонида Брежнева стала символом для советского мира. На фотографии Реджис Боссу два лидера целуют друг друга в губы. Они исполняют советский братский поцелуй на праздновании 30-летия ГДР. Картина символизировала мощь и сплоченность советского блока и стала иконой самой холодной войны.

Спустя более сорока лет объятия белорусского диктатора вызывают сомнения, какое место в истории Фазель хочет занять для себя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут
Пространство ваше, но время — наше
Пространство ваше, но время — наше Ирина Халип
Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа
Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа Владимир Халип
Узурпатору вынесен окончательный вердикт
Узурпатору вынесен окончательный вердикт Юрий Пшенник