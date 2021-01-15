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Барановичи вышли на акцию 160-й день протестов

  • 15.01.2021, 13:20
  • 1,447
Барановичи вышли на акцию 160-й день протестов

Жители города передали привет белорусским диаспорами Санкт-Петербурга и Москвы.

Сегодня в Беларуси — 160-й день непрерывных протестов.

Жители Барановичей передали слова благодарности за поддержку белорусским диаспорами Санкт-Петербурга и Москвы.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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