От коронавируса привили двухмиллионного жителя Израиля 15.01.2021, 13:37

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Нетаньяху заявил, что Израиль станет первой страной, которая победит эпидемию.

Накануне в Израиле в присутствии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху вакциной от коронавируса был привит двухмиллионный житель страны – детская медсестра из города Рамла, сообщает dw.com.

Таким образом, вакцину получили уже более 20% израильского населения. Нетаньяху объявил, что Израиль станет первой страной, победившей коронавирус.

Кстати, 95 процентов всех сделанных в мире прививок от коронавируса приходятся на 10 стран, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге (Hans Kluge).

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