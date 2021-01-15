От коронавируса привили двухмиллионного жителя Израиля
- 15.01.2021, 13:37
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Нетаньяху заявил, что Израиль станет первой страной, которая победит эпидемию.
Накануне в Израиле в присутствии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху вакциной от коронавируса был привит двухмиллионный житель страны – детская медсестра из города Рамла, сообщает dw.com.
Таким образом, вакцину получили уже более 20% израильского населения. Нетаньяху объявил, что Израиль станет первой страной, победившей коронавирус.
Кстати, 95 процентов всех сделанных в мире прививок от коронавируса приходятся на 10 стран, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге (Hans Kluge).