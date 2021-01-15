Поле битвы — сердца людей 1 15.01.2021, 13:44

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Тамара Эйдельман

Фантастическая и героическая жизнь Витольда Пилецкого.

Историк Тамара Эйдельман в "Фейсбуке" рассказывает о судьбах двух известных польских деятелей: Витольда Пилецкого, чья жизнь была тесно связана с Беларусью, а также Юзефа Циранкевича. Несмотря на то, что у них очень похожие судьбы, они прожили совершенно разные жизни.

Витольд Пилецкий родился в карельском Олонце, где оказалась семья его деда после подавления польского восстания. В 1919 году восемнадцатилетний Пилецкий сражался в партизанском отряде против большевиков, потом пробрался в Польшу. Он служил в армии, учился, вернул семейное имение, занимался сельским хозяйством, помогал беднякам, возглавлял пожарную команду, руководил социальными проектами. В свободное время писал картины.

Началась Вторая мировая война, Пилецкого призвали в армию, он был среди тех польских кавалеристов, которые обреченно шли в атаку на немецкие танки. После разгрома польской армии и вторжения советских войск Пилецкий ушел в подполье. Здесь у него возник конфликт с командирами — он не мог принять антисемитские взгляды многих из них.

В августе 1940 года ему предложили участвовать в операции внутри концлагеря, созданного в месте, чье название мало кому что-то говорило — Освенцим. Это было только предложение, но было ясно, что он не откажется.

19 сентября 1940 года он вышел на улицу в Варшаве во время облавы, был арестован и оказался в Освенциме. Здесь Пилецкий стал организатором подпольной организации польских военных и передавал на свободу данные о том, что творилось в лагере.

В апреле 1943 года Пилецкий с двумя товарищами бежал из лагеря. Связавшись с Армией Крайовой, он написал доклад о ситуации в Освенциме. Он надеялся, что АК переправит в лагерь оружие, или союзники нанесут удар и освободят лагерь. Увы, АКовцы считали, что у них нет сил на такую операцию, а у союзников были другие приоритеты — летом 1943 года шли бои в Италии, затем началась подготовка к высадке в Нормандии.

Пилецкий продолжал сражаться в подполье, помогал людям, уцелевшим при разгроме Варшавского гетто, участвовал в Варшавском восстании, попал в плен, был освобожден американцами. Оказавшись после войны в Италии в составе армии генерала Андерса, он писал книгу об Освенциме. Когда ему предложили пробраться в занятую советскими войсками Польшу и продолжить борьбу, он согласился — и опять переправлял за границу информацию — уже о действиях коммунистов и о еврейском погроме, развязанном поляками в городе Кельце.

В 1947 году Пилецкого арестовали,пытали, затем вывели с другими АКовцами на публичный процесс и расстреляли. Его посмертно реабилитировали в 1990 году.

Фантастическая, героическая жизнь. А рядом проходила жизнь другого человека. Юзеф Циранкевич был до войны известным социалистом. Он тоже сражался против фашистов, тоже был в подполье, совершил много героических поступков. В 1941 году он был арестован и оказался в Освенциме. Здесь, кажется, он сотрудничал с организацией Пилецкого, хотя об этих годах его жизни потом говорили разное, но большинство историков склоняется к тому, что Циранкевич вел себя достойно.

В конце войны он оказался в Маутхаузене, тоже был освобожден американцами, тоже оказался за границей, тоже вернулся. На этом сходства заканчиваются. С одной стороны, как говорил потом Циранкевич, после ужасов войны ему хотелось только наслаждаться жизнью. В то же время он стал горячим приверженцем союза с коммунистами. В результате он много лет — дольше, чем кто бы то ни было — возглавлял правительство коммунистической Польши.

Он выступал за подавление протестов в Польше в 1956 году, угрожал студентам в 1968 году, поддерживал антисемитские действия правительства, а в 1970 году отдал приказ стрелять по демонстрантам. После этого его отправили в отставку, но до своей смерти — в 1989 году — он занимал почетные посты.

А во время процесса Пилецкого именно Циранкевич давал показания против своего солагерника, на которых во многом и основывался вынесенный смертный приговор.

Пилецкий в последнем слове сказал, что он всегда пытался жить так, чтобы перед смертью испытывать не страх, а радость. Что испытывал перед смертью Циранкевич? И почему два человека с похожими судьбами прожили такие разные жизни? Как сказал бы Достоевский, "Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей".

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