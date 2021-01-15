Ученые обнаружили самую древнюю планету во Вселенной 4 15.01.2021, 14:00

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Планета в 1,5 раза больше и в три раза массивнее Земли.

Астрономы обнаружили планету, возраст которой оценивается в 10 миллиардов лет, что сравнимо с возрастом самой Вселенной. Объект вращается вокруг одной из самых старых звезд в Млечном Пути, находящейся в 280 световых годах от Земли.

Статья с результатами исследования принята к публикации в журнале The Astronomical Journal.

Планета в 1,5 раза больше Земли, в три раза массивнее нее и вращается вокруг звезды TOI-561 с орбитальным периодом 10,5 часа. По оценкам, температура на поверхности TOI-561 b составляет 2480 кельвинов, при этом она всегда повернута к местному солнцу одной стороной. Открытие свидетельствует о том, что скалистые планеты могут существовать очень долгое время, оставаясь стабильными.

Плотность планеты сравнима с Землей, что указывает на то, что она состоит из легких элементов и согласуется с ее возрастом. Тяжелые элементы образуются в недрах звезд и выбрасываются в космос с их гибелью, в том числе при вспышках сверхновых. Поэтому самые старые звезды обладают низкой металличностью, то есть содержат мало элементов тяжелее водорода. Аналогично, любые древние планеты также не могут содержать много тяжелых элементов.

Существование старых планет также увеличивает шансы на развитие сложной жизни. На Земле позвоночные животные появились не ранее 500 миллионов лет назад, хотя возраст Земли достигает 4,5 миллиарда лет.

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