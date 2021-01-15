Эксперт: От коронавируса в Беларуси погибло не менее 20 тысяч человек 20 15.01.2021, 17:07

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фото: Tut.by

Госорганы засекретили всю статистику.

Директор аналитического центра EAST Андрей Елисеев написал в «Фейсбуке» о том, как можно посчитать количество погибших от коронавируса в Беларуси в 2020-м.

Собственно, эксперт уже посчитал и заявил, что смертность в стране за прошлый год составила не меньше 20 тысяч человек:

«Госорганы засекретили всю статистику по смертности и численности населения и не решаются сообщить ужасающую цифру смертей от коронавируса в результате «самого успешного в мире подхода». Применим три метода, чтобы оценить реальную смертность от коронавируса.

Анализ смертности медицинских работников. Поскольку общая смертность многократно занижена, а смерти медработников утаить непросто, у Беларуси выходит аномально высокая доля смертей среди медиков.

По официальной статистике, на 1 января 2021 года от коронавируса в Беларуси умерли 1,424 человека. Доктор медицинских наук Светлана Сорокина собрала (Минздрав такую статистику утаивает) список имен умерших медработников подчас эпидемии – 103 человека на начало года, и он был явно неполным – немало дополнений в комментариях от неравнодушных людей (уже 143). Отсюда следует, что медики якобы составили до 8-10% (и более, зависит от полноты составленного списка) умерших. Во многих странах этот показатель обычно составляет менее 1%.

Например, по данным Минздрава Польши, в прошлом году от коронавируса умерли 137 медработников. Всего же от коронавируса, по данным польской статистики, в 2020 умерли больше 28 тысяч человек. Даже если принять во внимание худшую ситуацию с СИЗ в Беларуси, смертность медиков не может превышать польский показатель в 15-20 раз. Сравнение числа смертей медиков в Беларуси и Польше позволяет предположить, что и общее количество смертей от коронавируса вряд ли очень сильно уступает общепольскому показателю, то есть наверняка превышает 20 тысяч.

Исходя из примерного масштаба занижения смертности (метод грубоватый, но оправданный). По апрелю-июню через ООН стала известна реальная избыточная смертность, которая, вероятно, составила около 6,700 человек. При этом официально от коронавируса на конец июня умерло 392 человека. То есть, статистика была занижена примерно в 17 раз. Допустим, масштабы занижения смертности сохранились и во 2-м полугодии.

Хоть в 3-м квартале эпидемия пошла на спад, ее последствия в 4-м квартале были явно самые серьезные. Горе-управленцы даже установили новые искусственные потолки. Если в первую волну рисовали число новых ежедневных случаев не выше 1,000, то во вторую волну потолок подняли до 2,000 (в реальности могло быть 10 тысяч и более). Максимально допустимое число рисуемых ежедневных смертей подняли с 7 человек в первую волну до 10 во вторую. Итак, официальное число смертей к 1 января (1,424) перемножаем на 17, что дает цифру в районе 24 тысяч.

Экстраполяция могилевских данных смертности. Как всплыло из-за недосмотра местных исполкомовцев, смертность за январь-ноябрь 2020 года там превысила средний показатель за весь (!) 2019-й на 16%. С учетом декабря (≈4700 / 3766), избыточная смертность в городе за весь год вероятно превысила «нормальный» показатель на 25% и более.

Допустим, Могилев пострадал от эпидемии в той же степени, что и в среднем вся страна (Минздрав скрывает региональные данные). Экстраполируем величину избыточной смертности (мин. +25%) в Могилеве с учетом общестрановой смертности в 2019 году (121 тысяч человек). Это дает цифру около 151 тысяч человек, то есть разница – 30 тысяч человек.

Итого, каждый из трех методов оценки указывает на то, что реальное число смертей от коронавируса в Беларуси в прошлом году вероятно составило не менее 20 тысяч человек, а возможно и гораздо более».

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