Приговор режиму10
- 15.01.2021, 14:24
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Процедуры по признанию банды Лукашенко террористами уже запущены.
«Подтвердился наш инсайд, о котором мы сообщали еще в конце октября», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк». Лукашенко и вправду задумал создать полноценный концентрационный лагерь для политических заключенных на базе колонии в Ивацевичах «Волчьи норы».
Вообще все заявления Карпенкова в слитом инициативой BYPOL видео – это приговор режиму:
- Лукашенко лично развязал беспредел, поэтому никаких расследований убийств не будет.
- У головорезов есть санкция стрелять из огнестрельного оружия по мирным гражданам.
- Карпенков признал, что Тарайковского застрелили.
Нет никаких сомнений, что данный режим ЕС и США признает террористическим. Процедуры уже запущены.