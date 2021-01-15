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Приговор режиму

10
  • 15.01.2021, 14:24
  • 3,777
Приговор режиму

Процедуры по признанию банды Лукашенко террористами уже запущены.

«Подтвердился наш инсайд, о котором мы сообщали еще в конце октября», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк». Лукашенко и вправду задумал создать полноценный концентрационный лагерь для политических заключенных на базе колонии в Ивацевичах «Волчьи норы».

Вообще все заявления Карпенкова в слитом инициативой BYPOL видео – это приговор режиму:

- Лукашенко лично развязал беспредел, поэтому никаких расследований убийств не будет.

- У головорезов есть санкция стрелять из огнестрельного оружия по мирным гражданам.

- Карпенков признал, что Тарайковского застрелили.

Нет никаких сомнений, что данный режим ЕС и США признает террористическим. Процедуры уже запущены.

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