Белорусские предприятия придушены кредиторами 3 15.01.2021, 14:39

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Выплаты компаний по кредитам и займам достигли космических величин.

По сравнению с предыдущим годом долговая нагрузка только растет, пишет сайт banki24.by.

За 11 месяцев 2020 года крупные и средние предприятия Беларуси направили на погашение кредитов и займов 66 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом долговая нагрузка на компании-флагманы выросла на 11,3%.

Также долговая нагрузка увеличилась в соотношении с выручкой. Если в 2019-м предприятия перечислили кредиторам эквивалент 27,1% выручки, то в 2020-м – уже 28,6%.

Больше всех заплатили кредиторам предприятия Минска – 16,5 млрд BYN. Относительно 2019 года нагрузка выросла на 6,3%. На погашение обязательств ушло 21,9% выручки.

Печальное лидерство по удельному долгу захватили организации Витебской области. В этом регионе предприятия направили кредиторам 38,9% выручки. Столь высокая долговая нагрузка объясняется модернизацией нефтепереработки за заемные ресурсы банков. В денежном выражении Витебская область отдала кредиторам 9,1 млрд BYN, что на 3,9% выше, чем в 2019-м.

Самый быстрый рост выплат показали предприятия Гродненской области. За 11 месяцев 2020-го гродненцы направили кредиторам на 25% денег, чем в 2019-м. В абсолютном выражении погашенные долги составили 7,4 млрд BYN.

Меньше всего нагружены долгами компании Брестской области. Во-первых, брестчане выплатили кредиторам 4 млрд BYN (минимум среди регионов), во-вторых, на эти цели ушло лишь 17,1% выручки (тоже минимум по стране). По сравнению с 2019 годом денежные выплаты выросли на 16,3%.

Относительно небольшую нагрузку на Брестчине можно объяснить тем, что область оказалась меньше затронута так называемой модернизацией. По этой причине тамошние предприятия госсектора имели меньше шансов попасть в долговую кабалу.

В остальных областях ситуация с выплатами кредиторам была следующей: Гомельская – 12,6 млрд BYN (+4,8% к 2019 году), Минская – 11 млрд BYN (+23,8%), Могилевская – 5,4 млрд BYN (+13,5%). Удельная нагрузка в процентах от выручки в этих регионах составила 36,6%, 30,3% и 34,1% соответственно.

Среди видов деятельности наибольшая нагрузка в денежном выражении легла на промышленность (42,7 млрд BYN). По сравнению с 2019 годом сумма выплат кредиторам выросла на 16,3%, удельная нагрузка составила 37,7% от выручки.

Также значительные суммы перечислили кредиторам организации оптовой (7,5 млрд BYN) и розничной (5,1 млрд BYN) торговли, транспорта (2 млрд BYN), сельского хозяйства (1,9 млрд BYN) и строительства (1,8 млрд BYN).

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