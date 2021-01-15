Россияне предложили превратить останки Путина в «святые мощи» 41 15.01.2021, 15:31

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Фото: AP

Авторы инициативы обратились к патриарху РПЦ Кириллу.

Российская общественная организация "Национальный комитет+60" заявила о необходимости внесения в закон о неприкосновенности президента РФ "сакральной поправки", которая определит, что делать с телом Путина после его смерти.

Авторы обращения обратились к патриарху РПЦ Кириллу с требованием "направить все усилия на сакрализацию" президента РФ. Общественники предлагают превратить останки отставного офицера КГБ Владимира Путина в святые мощи.

Об этом сообщает "Росбалт".

"После кончины второго президента его тело неприкосновенно и отходит к РПЦ! Негоже Великому Правителю упокоиться на мытищинском погосте, – отметили в организации. – Представляется, Патриарх Кирилл успеет до своего "пенсионного юбилея" решить вопросы и с серебряной ракой, и кувуклией в Петропавловском соборе в СПб для благоверного Владимира".

Представители общественной организации также считают, что "антихрист Навальный" прибудет в страну "сеять смуту", и глава государства нуждается в особой духовной защите.

"В преддверии пришествия Антихриста (в личине Навального), ангажированного враждебным Западом, РПЦ по воле божией просто обязана предать его анафеме! Однозначно, на днях он прибудет в Первопрестольную с главной целью – посеять смуту и опорочить праведного правителя РФ! По мнению экспертов, для укрепления государства все иерархи РПЦ должны у себя разместить парадные портреты Владимира Путина в полный рост с белым квадратным нимбом, – говорится в обращении комитета. – Белый ореол вокруг головы живущего ВВП символически отображает тайну божественного присутствия в нем".

Кроме того, общественники нашли способ победить коронавирус в стране: первыми в очередь на массовую вакцинацию должны встать церковнослужители. "Полагаем, что клирики РПЦ личным примером помогут стране преодолеть заразу ковида, привившись сакральной вакциной "сПУТИНк В", – заявили авторы обращения, то ли в шутку, то ли по неграмотности переиначив написание разрекламированной Владимиром Путиным вакцины от коронавируса "Спутник V".

Ранее "Национальный комитет+60" уже требовал у патриарха Кирилла причислить Путина к лику святых и дополнить православное богослужение пропрезидентской молитвой. Российскую вакцину от COVID-19 общественники предлагали назвать "Путинол".

"Национальный комитет+60" был создан петербургскими общественниками для празднования 60-летия Владимира Путина, которое прошло в 2012 году. Однако после завершения празднования комитет не был распущен, а продолжает выступать с различными инициативами, направленными на сакрализацию власти в лице действующего президента РФ.

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