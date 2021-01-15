СМИ: Израиль готовит военный удар по ядерным объектам Ирана 15.01.2021, 16:11

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Начальник Генштаба ЦАХАЛa запросил три альтернативных предложения, чтобы сорвать ядерную программу Тегерана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) спланировала операцию нанесения военного удара по Ирану. Целями атак станут ядерные объекты. Об этом сообщает израильская газета (Israel Hayom https://www.israelhayom.co.il) (перевод — ghall.com.ua).

Начальник Генштаба ВС Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави запросил три альтернативных предложения, чтобы сорвать ядерную программу Тегерана. Не вдаваясь в подробности о сути этих предложений, Israel Hayom указывает, что одним из вариантов рассматривается военная операция против Исламской Республики.

На прошлой неделе Иран возобновил обогащение урана до 20-процентного уровня, что значительно превышает пороговое значение, установленное ядерной сделкой ИРИ 2015 года с мировыми державами, и, как отмечает в пятницу газета The Times of Israel, представляет собой «промежуточный технический скачок до уровня обогащения в 90 процентов, необходимого для производства ядерного оружия».

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