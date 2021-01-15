Павел Дуров отклонил предложение об инвестициях в Telegram $30 миллиардов 15.01.2021, 17:21

Павел Дуров

Консорциум западных фондов хотел купить долю в 5−10% в компании.

Основатель Telegram Павел Дуров отказался от предложения консорциума западных фондов об инвестициях в компанию. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на источник в окружении Дурова. Информацию также подтвердил еще один источник из окружения предпринимателя.

Потенциальные инвесторы оценили всю компанию в $30 млрд. Отмечается, что это первая внешняя оценка Telegram, о которой стало известно за последние несколько лет.

По словам собеседников издания, речь шла о покупке доли в 5−10% в компании. Предложение было сделано в конце прошлой недели, и основатель Telegram уже успел его отклонить.

Напомним, что издание The Information сообщало о том, что Telegram может привлечь около $1 млрд кредита в ближайшее время. В комментарии изданию представитель компании отметил, что Telegram «рассматривает различные варианты в соответствии со своей идеей, ориентированной на конфиденциальность, но не будет брать на себя никаких обязательств, предусматривающих какую-либо форму обязательного выхода».

Ранее Павел Дуров развивал мессенджер Telegram на собственные деньги. В декабре 2020 года он анонсировал начало монетизации мессенджера.

Напомним, что недавно аудитория мессенджера Telegram превысила 500 млн пользователей в месяц. Это на 100 млн больше, чем в апреле 2020 года. Мессенджер столкнулся с резким притоком пользователей на фоне объявления WhatsApp об обмене данными с Facebook. На рост аудитории в США также повлияла блокировка Twitter аккаунта действующего президента Дональда Трампа и блокировка популярной среди последователей Трампа консервативной соцсети Parler.

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