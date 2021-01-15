Ученые выяснили, что запускает ледниковые периоды на Земле 15.01.2021, 17:27

Человек способен прервать цепочку циклов оледенения.

Группа исследователей из Кардиффского университета, стремясь понять причины, вызывающие начало ледниковых периодов, реконструировала климатические условия прошлого, изучив фрагменты антарктической породы, попавшие при таянии айсбергов в открытый океан.

Исследователи пришли к выводу, что айсберги в Антарктике, таявшие все дальше и дальше от берегов замерзшего континента, могли выступать в роли триггеров, запускавших ледниковый период, пишет vokrugsveta.ua.

Циклы ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет сопровождались периодическими изменениями орбиты Земли вокруг Солнца. Это меняло количество солнечной радиации, достигающее земной поверхности, но, на первый взгляд, в недостаточной степени, чтобы резко изменить климат Земли.

Исследователям удалось понять механизм опосредованного влияния небольшого уменьшения солнечного излучения, приводящий к неожиданно резкому изменению климата. Как оказалось, тающие все дальше от Антарктиды айсберги, все в большей мере перемещают пресную воду с юга в Атлантический океан. Это вызывало изменение циркуляции всего Мирового океана, что приводило к большему развитию фотопланктона и водорослей, и к более продуктивным условиям для фотосинтеза. В результате, значительные массы СО2 из воздуха начинали поглощаться Мировым океаном, тем самым уменьшая парниковый эффект и вызывая похолодание. Это и погружало планету в холодный период, вызывая очередное оледенение.

При этом, именно циркуляция Атлантического океана играет ключевую роль в регулировании глобального климата. Это происходит из-за системы глубоководной циркуляции, часто называемой «конвейерной лентой Мирового океана», которая отправляет теплую соленую воду Гольфстрима в Северную Атлантику, где она выделяет тепло в атмосферу и нагревает Западную Европу.

Затем более холодная вода опускается на большую глубину и достигает Антарктиды, а после этого возвращается обратно к Гольфстриму. В целом, воде требуется примерно 1000 лет, чтобы совершить полное кругосветное путешествие.

Исследователи полагают, что, когда ближе к концу последнего по времени Малого ледникового периода Северная Атлантика начала нагреваться, пресная вода нарушила эту систему, названную Атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляцией (AMOC). Арктический морской лед, а также ледяные щиты и ледники, окружающие Арктику, начали таять, образуя огромный естественный приток пресной воды, хлынувшей в Северную Атлантику. Этот приток разбавил поверхностную морскую воду, сделав ее легче и замедлив работу AMOC. С 1950 года AMOC слабеет все быстрее, в том числе и по причине антропогенных факторов.

Таким образом, циклы оледенений препятствовали появлению в атмосфере избытка СО2 и катастрофическому потеплению, удерживая Землю в приемлемых для жизни пределах колебаний температурного цикла. Однако, по мнению авторов исследования, воздействие антропогенных выбросов CO2 может сделать Южный океан слишком теплым для запуска нового оледенения, с катастрофическими последствиями для всех видов жизни на Земле.

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