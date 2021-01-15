Турецкий нокдаун российской вакцине «Спутник V» 15.01.2021, 17:54

Фото: ТАСС

РФ останется единственным полигоном для слива нестабильного химиката.

Итак, намедни Агентство по лекарствам и медицинского оборудования при Министерстве здравоохранения Турции одобрило экстренное применение для вакцинации населения китайской вакциной CoronaVac от компании Sinovac Biotech. А сегодня, 14 января, в Турции стартовал первый этап вакцинации, в рамках которого CoronaVac будет проведена вакцинация медицинских работников, сообщает sprotyv.info.

Кстати, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа уже сделал прививку китайской вакциной. Причем в прямом эфире. Хотелось бы так же напомнить, что ранее глава Минздрава Турции сообщил, что российская вакцина «Спутник V», которую Москва пыталась навязать Анкаре, на данном этапе исследований не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики и пока не может получить лицензию для применения в республике.

Фактически это был отказ от использования российской вакцины, но пропаганда РФ попыталась сгладить турецкие углы, выставив заявление Фахреттина Коджа как вовсе не отказ, хотя на самом деле он таковым и был.

И вот, на фоне того как в Турции уже началась вакцинация китайской CoronaVac, министр здравоохранения Турции отметил, что страна так же будет закупать вакцину Pfizer/BioNTech, дабы ускорить вакцинацию населения.

Таким образом, суммарное количество доз вакцины, которые будут поставлены в Турцию до конца марта, составит 4,5 млн. В свою очередь, российский препарат «Спутник V» только в России завершит клинические исследования, согласно официальным планам, не раньше мая. А это значит, что до мая и даже позже, российская вакцина ну никак не сможет проникнуть на турецкий плацдарм и вряд ли проникнет в дальнейшем.

Что примечательно, китайская вакцина в скором времени будет доставлена и в Украину, куда Россия так же пытается проникнуть со своим химическим суррогатом. В рамках продвижения своего препарата российская сторона даже прибегла к масштабной дискредитации китайской вакцины через бразильский исследовательский институт Бутантан в Сан-Паулу.

Манипулируя результатами исследований, россияне создали путаницу в кириллическом новостном сегменте, дискредитируя китайский препарат. Но, вот ведь какой интересный момент. В Китае, создавшем «сомнительную вакцину» от коронавируса, суточный прирост новых случаев на COVID-19 исчисляется десятками, а вот в России, первой создавшей «не имеющую аналогов в мире супер-вакцину» за прошедшие 24 часа 24763 подтвержденных новых заражения коронавирусом. И это спустя полтора месяца после старта распиаренной Путиным массовой вакцинации россиян.

Согласитесь, что-то в этом фактаже не стыкуется. И не стыкуется явно не на пользу российским лоббистам «Спутник V».

И не могу не вспомнить материал «Турецкий гамбит для российской вакцины Спутник V», в котором подчеркнуто, что Россия проиграет экспортную гонку за доминирование своей вакцины в мире. Ведь у нее нет не только производственных мощностей для этого, но и банальной стабильности и действенности вакцины. А потому, единственное место, где будет востребован «Спутник V» в масштабах страны, это будет лишь сама Россия. 1/9-я суши, превратившаяся в полигон для слива нестабильного химиката.

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