Журналистам запретили снимать прилет Навального в Россию 9 15.01.2021, 18:14

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Алексей Навальный

Руководство аэропорта Внуково «прикрылось» эпидемией коронавируса.

Руководство аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, не разрешило журналистам осуществлять фото- и видеосъемку этого события. Об этом сообщает в пятницу, 15 января, сетевое издание Sota Vision в своем Telegram-канале со ссылкой на ответ пресс-службы Внуково, передает dw.com.

Аэропорт объяснил отказ антикоронавирусными мерами. "В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", - говорится в сообщении аэропорта. При этом пресс-служба Внуково заверила, что видео пассажиров рейса из Берлина "будет предоставлено".

Редакция Sota Vision заявила, что намерена провести трансляцию из Внуково "вне зависимости от готовности его пресс-службы сотрудничать с журналистами".

СКР и ФСИН грозят Навальному уголовным преследованием

Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления "Новичком", объявил 13 января, что вернется в Россию 17 января рейсом "Победы", который должен приземлиться во Внуково.

ФСИН заявила, что "предпримет все действия по задержанию" Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Ведомство попросило назначить политику реальный срок, заявив, что он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Напомним, что Навальный осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании "Ив Роше" и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании.

29 декабря 2020 года Следственный комитет России возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве.

Ведомство заявило, что политик растратил часть пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций. В тот же день Навального объявили в розыск, однако об этом стало известно толеко после того, как политик объявил о возвращении в Россию.

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