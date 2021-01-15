Число россиян-банкротов выросло на 75% 3 15.01.2021, 18:46

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Эксперты ждут волну банкротств российских предприятий в 2021–2022 годах.

В 2020 году банкротами стало рекордное количество россиян — более 120 тысяч человек. Это на 75% больше, чем в 2019 году. А вот число несостоятельных компаний снизилось благодаря мораторию. Эксперты ждут волну банкротств предприятий в 2021–2022 годах, пишет «Новая газета».

В кризисном 2020 году суды признали несостоятельными 119 тысяч россиян и постановили продать с молотка их имущество (данные «Федресурса»). Вдобавок с сентября у физлиц появилась возможность бесплатного, внесудебного банкротства — через МФЦ. Ею воспользовались еще 1850 человек.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Судя по статистике, тяжелее всего в прошлом году пришлось жителям Поволжья. Пензенская, Самарская, Ульяновская области, Калмыкия, Волгоградская область возглавляют список регионов с наибольшим числом жителей-банкротов на 100 тысяч населения. Идею банкротства в этих регионах активно «двигают в массы» юрфирмы-посредники, пишут местные СМИ. Улицы захлестнул вал рекламы со слоганами вроде «Банкротом быть выгодно».

В абсолютных цифрах больше всего личных банкротств предсказуемо происходило в густонаселенных регионах: в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге.

В Минэкономразвития считают, что на увеличение количества банкротств влияет повышение информированности россиян о возможности освободиться от долгов.

Возможность банкротства для физлиц ввели в конце 2015 года, и с тех пор число решений судов стабильно растет.

Впрочем, эксперты указывают и на падение доходов россиян в прошлом году, рост цен и безработицы. «Рост числа личных банкротств, думаю, связан с кризисом, поскольку многие компании пытаются оптимизировать расходы, сокращать премиальную часть вознаграждения сотрудников. Все это зачастую ведет к логичному решению физических лиц возбудить процедуру банкротства», — считает Александра Улезко, руководитель группы по банкротству адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».

В 2021 году реальные доходы населения продолжат снижаться, что повлечет за собой очередной всплеск личных банкротств, добавляет Станислав Петров — партнер, руководитель практики банкротства бюро «Инфралекс».

В ожидании корпоративного цунами

Количество корпоративных банкротств в 2020 году снизилось сразу на 20% (до 9931), сообщает «Федресурс». Основная причина — запрет подавать банкротные иски к компаниям из пострадавших отраслей: это туризм, перевозчики, гостиничный бизнес, общепит, предприятия культуры и развлечений. Мораторий затронул более 2 млн компаний и ИП и продлился с 6 апреля 2020-го до 7 января нынешнего года.

Сейчас мораторий на банкротства не действует. Но пока вала исков от кредиторов нет, говорят в «Федресурсе».

В Минэкономразвития рассчитывают на «плавный выход» из-под моратория, без значительной волны исков в судах. Для этого правительство ввело механизм судебной рассрочки.

Фото: PhotoXpress

Однако эксперты не разделяют оптимизма чиновников.

«Инструмент судебной рассрочки представляет собой спасательный круг, но только для избранных. В сентябре прошлого года насчитывалось не более 150 компаний и 95 ИП, которые могли бы прибегнуть к этому механизму. Так что несмотря на реальную помощь судебной рассрочки, спасти с ее помощью ситуацию в целом по рынку не получится», — говорит Станислав Петров из бюро «Инфралекс».

«Следует ожидать существенного увеличения загрузки судов в ближайшее время. Ценз для обращения с заявлением о банкротстве невысок: кредитор должен иметь судебное решение на сумму более 300 тыс. рублей против компании, которое не исполнено в течение трех месяцев, — рассказывает Сергей Лысов — старший юрист, адвокат юридической фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры». — Учитывая, что кредиторы юридических лиц должны опубликовать сообщение о намерении обратиться с заявлением о банкротстве за 15 дней до обращения в суд, начало первой волны судебных разбирательств придется на февраль-март 2021 года».

Пик банкротств компаний стоит ждать во втором полугодии текущего года. В целом же последствия пандемии в виде закрытия бизнесов могут ощущаться на рынке еще 2–3 года, указывают эксперты.

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