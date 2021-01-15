Белоруска обратилась к родственникам сотрудников органов 3 15.01.2021, 19:00

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Маленькими шагами к большой победе.

- В Советском Союзе пик величия пропагандистской машины был ознаменован культом личности, - пишет читательница телеграм-канала «Баста». - Миллионы людей свято верили в величие действий и помыслов вождя, с горящими глазами шли на заклание, вкладывали душу в поклонение, искренне.

Величина силы воздействия на сознание была столь велика, а информационная повестка столь изолирована и отфильтрована, что только в момент расстрела собственных детей или родителей до людей доходила сущность системы, осознание убогости и ущербности власти, ощущение предательства всего на чем держалась жизнь.

Современные способы передачи информации стали вездесущи, любой человек имеет к ней доступ.

Конечно, старшему поколению сложнее. Их приходится учить, покупать телефоны, настраивать аккаунты. Но они очень быстро выныривают из повестки системы и начинают смотреть на происходящее вокруг другими глазами.

Фактически, в нашем обществе остались только две группы людей, которые по незнанию или благодаря замкнутости системы еще находятся под влиянием культа личности. Это слабо образованные пожилые люди и силовые структуры.

Но ведь базовые принципы построения семьи, восприятие родного человека не поменялось с течением времени.

И сейчас все семьи наших заблудших соотечественников должны принять на себя великую миссию. Донести до них всю правду того беспредела, той боли которую они творят свято веря в свои добрые намерения.

Да, часть из них отфильтрованные "сливки общества", которые ради наживы и садистских наклонностей мучают наш народ. Но ведь часть из них искренне заблуждается, задавая задержанным вопросы:

"Мы делаем то же самое, что и раньше, почему вы ненавидите милицию?"

"Что вам не нравилось в стране до 9 августа?"

"Когда вы уже закончите свои походы на улицу, мы устали, зачем это все?"

Семья, родственники, друзья.

Вы единственные, кто может донести до них нашу боль о происходящем в стране.

Да, возможно, вы думаете, что они все знают, но именно ваша эмоциональная окраска происходящих событий заставит их смотреть на процесс по-другому, как на личное дело.

И все изменится к лучшему. Уделите время этому маленькому разговору.

Маленькими шагами к большой победе.

Жыве Беларусь!

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