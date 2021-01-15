Жители Круглого требуют освободить Николая Статкевича

Беларусь помнит своих героев!

В городе Круглое сегодня напомнили о политзаключенных.

- Беларусь помнит своих героев! Жители Круглого потребовали освободить политзаключенного Николая Статкевича, - пишет телеграм-канал «Хартии-97».

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