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Жители Круглого требуют освободить Николая Статкевича

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  • 15.01.2021, 19:24
  • 1,437
Жители Круглого требуют освободить Николая Статкевича

Беларусь помнит своих героев!

В городе Круглое сегодня напомнили о политзаключенных.

- Беларусь помнит своих героев! Жители Круглого потребовали освободить политзаключенного Николая Статкевича, - пишет телеграм-канал «Хартии-97».

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