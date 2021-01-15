Врачи анонимно рассказали, об уровне заболеваемости COVID-19 в Беларуси 3 15.01.2021, 20:00

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фото: reuters

Сейчас больше, чем в первую волну, тяжелых пациентов.

На этой неделе Минздрав сообщил, что «заболеваемость коронавирусной инфекцией по стране ниже, чем ожидалось», поэтому многие учреждения здравоохранения возвращаются к привычному режиму работы. Например, речь идет о роддоме № 2 в Минске, о городской гинекологической больнице столицы. Tut.by спросил медиков из Минска, считают ли они, что уровень заболеваемости COVID-19 ниже, чем мог быть?

Врач-инфекционист одной из минских поликлиник:

— Последние семь-десять дней мы в поликлинике наблюдаем снижение количества обращений в учреждение по поводу острых респираторных вирусных заболеваний, а также снижение процента положительных тестов на COVID-19, что может говорить о некотором спаде заболеваемости COVID-19. Можно только гадать, с чем это связано: с введением масочного режима, а может, с естественным волнообразным течением эпидемии. Вероятно, на распространении инфекции также сказались неблагоприятные погодные условия.

Однозначно можно сказать, что освободившуюся нишу обязательно займут другие респираторные вирусы: с потеплением придет грипп, что внесет дополнительный фактор в дифференциальную диагностику острых лихорадочных заболеваний. В любом случае в стране пока нет достаточной прослойки иммунных лиц (переболевших или вакцинированных), чтобы остановить распространение вируса, поэтому расслабляться не стоит. По-прежнему актуально носить маски, мыть руки, часто проветривать помещения и соблюдать социальную дистанцию, — объясняет медик.

Педиатр минской детской поликлиники говорит, что в учреждении также заметили снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но к этому относятся с настороженностью, потому что все развивается волнообразно: сейчас немного случаев, но через какое-то время их может стать больше.

— До новогодних и рождественских праздников у нас было по 20 визитов на дом для ковидной бригады, а вчера (14 января), например, шесть. Сейчас стало меньше не только визитов, но и контактов первого уровня. Возможно, это связано с большими выходными и каникулами. Все-таки дети только сейчас вышли в школу, а у многих родителей, которые работают на заводах (среди родных наших пациентов таких много), были длинные выходные.

Хирург 3-й больницы Минска, где лечат пациентов с COVID-19, говорит, что снижения уровня заболеваемости врачи здесь пока не заметили и ожидают его только к февралю. Тем не менее свободные койки в больнице есть. Однако сейчас больше, чем в первую волну, тяжелых пациентов.

— Прогнозировать что-то в данный момент очень сложно. От этого легче не станет. Мы работали в первую волну с самого начала с тяжелыми пациентами и сейчас, во вторую, работаем с ними. Можно сказать, что у нашей клиники большой опыт, но даже мы сейчас не можем предсказать, как будет выздоравливать пациент, очень часто спрогнозировать течение осложнений просто невозможно. Наступает день, когда состояние твоего пациента, который активно шел на поправку и которого в перспективе планировали выписывать, в один момент ухудшается, у него падает сатурация, и что бы ты ни делал, от тебя уже, кажется, ничего не зависит.

Врач общей практики поликлиники Минска рассказывает, что на своем опыте она пока не увидела снижения уровня заболевания COVID-19. Приемов первичных больных и визитов на дом на этой неделе было даже больше, чем на предыдущих. С чем это связано — сказать точно невозможно. Однако медик отмечает, что, возможно, такая тенденция проявилась только на ее участке.

По данным Минздрава, за последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1941 пациент с COVID-19, выписаны 2054 пациента. С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 221 604 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 204 500 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1564 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Десять — за последние сутки.

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