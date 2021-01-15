Официально: Латвия предложила IIHF провести все матчи ЧМ-2021 в Риге 10 15.01.2021, 20:29

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Окончательное решение по турниру будет принято уже в конце января.

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что Латвийская хоккейная ассоциация готова провести все матчи ЧМ-2021 в Риге, пишет «Трибуна».

Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее различные организации призвали ИИХФ перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации в Беларуси.

«Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге.

Думаю, что в течение 5-10 дней будет решение по Минску. Нам нужно еще провести несколько встреч. Если мы отменим Минск, то, может быть, другие федерации выйдут на нас с предложением, это тоже возможно», – сказал Фазель.

Окончательное решение о проведении турнира должно быть принято на совете ИИХФ, который запланирован на конец января.

Ранее Фазель сообщил, что организация получила предложение от Датского хоккейного союза и ведет переговоры с Федерацией хоккея Словакии.

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