Ученые выяснили, как распространился по миру «британский» коронавирус 15.01.2021, 21:13

Фото: Reuters

Штамм оставался незамеченным в течение нескольких месяцев.

"Британский" штамм коронавирусной инфекции нового типа, судя по всему, действительно появился именно в Великобритании, а затем был разнесен по миру британцами. На это указал анализ данных, проделанный британскими, китайскими и американскими учеными, пишет lenta.ua.

Исследователи собрали информацию о мобильности жителей почти двух десятков стран при помощи приложения Facebook Data for Good, и выяснили, что "британский" штамм SARS-CoV-2 с большой вероятностью распространился по миру именно вместе с путешественниками из Великобритании. Самая высокая вероятность завоза нового штамма из Британии была определена для Ирландии, а самая низкая — для Венгрии.

Напомним, многие страны ограничили въезд туристов из Великобритании в декабре 2020 года, но к тому времени новый штамм вируса был зафиксирован уже в шестнадцати государствах. Соответственно, ученые решили выяснить, действительно ли британский штамм SARS-CoV-2 мог распространиться по миру так быстро.

"Результаты нашего исследования убедительно доказывают, что новый штамм патогена проник в другие страны вместе с путешествующими британцами. Штамм оставался незамеченным в течение нескольких месяцев, а когда его обнаружили, то сдерживать его распространение было уже поздно", — говорят авторы научной работы.

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