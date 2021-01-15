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ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от коронавируса при международных поездках

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  • 15.01.2021, 22:02
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ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от коронавируса при международных поездках

Доступность вакцин сейчас слишком ограничена.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета от коронавируса при международных поездках, пишет nv.ua.

В ВОЗ объяснили, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а их доступность сейчас слишком ограничена.

«Комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников», — сказано в сообщении.

ВОЗ призвала страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

В декабре в Европе, США и других странах началась вакцинация населения от коронавируса. Первой вакцинировать людей начала Британия. Перед этим в мире заговорили о введении паспортов вакцинации для путешественников.

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