ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от коронавируса при международных поездках 3 15.01.2021, 22:02

1,841

Доступность вакцин сейчас слишком ограничена.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета от коронавируса при международных поездках, пишет nv.ua.

В ВОЗ объяснили, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а их доступность сейчас слишком ограничена.

«Комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников», — сказано в сообщении.

ВОЗ призвала страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

В декабре в Европе, США и других странах началась вакцинация населения от коронавируса. Первой вакцинировать людей начала Британия. Перед этим в мире заговорили о введении паспортов вакцинации для путешественников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».