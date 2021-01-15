ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от коронавируса при международных поездках

ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от коронавируса при международных поездках3
- 15.01.2021, 22:02
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Доступность вакцин сейчас слишком ограничена.
Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета от коронавируса при международных поездках, пишет nv.ua.
В ВОЗ объяснили, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а их доступность сейчас слишком ограничена.
«Комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников», — сказано в сообщении.
ВОЗ призвала страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.
В декабре в Европе, США и других странах началась вакцинация населения от коронавируса. Первой вакцинировать людей начала Британия. Перед этим в мире заговорили о введении паспортов вакцинации для путешественников.