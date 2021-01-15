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Минчане из разных районов вышли сегодня на улицы

  • 15.01.2021, 23:26
  • 1,096
Минчане из разных районов вышли сегодня на улицы

Морозы не помеха белорусским партизанам.

Белорусы уже 160 дней непрерывно протестуют против режима Лукашенко.

Сегодня, 15 января, жители Минска вышли на вечерние акции несмотря на мороз, пишет телеграм-канал «Баста».

На фото и видео Шабаны передают привет Питеру и Москве, а в Красном бору и Фрунзенском районе прошли большие марши.

В Минске также сегодня гуляла Серебрянка, Грушевка, Богдановича, Боровляны и другие районы, пишет телеграм-канал NEXTA.

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