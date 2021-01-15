Минчане из разных районов вышли сегодня на улицы
- 15.01.2021, 23:26
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Морозы не помеха белорусским партизанам.
Белорусы уже 160 дней непрерывно протестуют против режима Лукашенко.
Сегодня, 15 января, жители Минска вышли на вечерние акции несмотря на мороз, пишет телеграм-канал «Баста».
На фото и видео Шабаны передают привет Питеру и Москве, а в Красном бору и Фрунзенском районе прошли большие марши.
В Минске также сегодня гуляла Серебрянка, Грушевка, Богдановича, Боровляны и другие районы, пишет телеграм-канал NEXTA.