Минчане из разных районов вышли сегодня на улицы 15.01.2021, 23:26

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Морозы не помеха белорусским партизанам.

Белорусы уже 160 дней непрерывно протестуют против режима Лукашенко.

Сегодня, 15 января, жители Минска вышли на вечерние акции несмотря на мороз, пишет телеграм-канал «Баста».

На фото и видео Шабаны передают привет Питеру и Москве, а в Красном бору и Фрунзенском районе прошли большие марши.

В Минске также сегодня гуляла Серебрянка, Грушевка, Богдановича, Боровляны и другие районы, пишет телеграм-канал NEXTA.

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