Фазель признал, что ЧМ по хоккею в Беларуси практически невозможен 16.01.2021, 8:14

Уже начата работа над планом «Б».

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель признал в интервью Sportschau, что у Беларуси почти нет шансов принять чемпионат мира в 2021 году.

Для начала Рене Фазель пояснил суть его фотографий с Лукашенко и Дмитрием Басковым.

«Мои совместные фотографии с Лукашенко были неправильно истолкованы. Обсуждение шло в совсем другом ключе — я приехал не для того, чтобы выпить с ним водки. Нашей целью было найти решение вопроса», — сказал Фазель.

Генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер, в свою очередь, добавил, что им было гарантировано, что фотографии не попадут в прессу.

Что касается фотографий с Дмитрием Басковым, то, по словам, Фазеля председатель Белорусской федерации хоккея попросил его о совместном снимке.

«Я и предположить не мог, что он будет выкладывать их в публичный доступ. В таких ситуациях понимаешь, что тобой манипулируют», — отметил Фазель.

Далее глава IIHF рассказал о содержании разговора с Лукашенко.

«Мы не выдвигали никаких требований, а лишь предлагали различные решения сложившейся ситуации. Большинство из них было принято. Также мы затронули организационные вопросы. В конце концов, мы отправляемся в страну, где на улицы выходят сотни тысяч людей, поэтому нужно иметь гарантии безопасности. Быть уверенными, что арена не будет осаждена. Игроки, болельщики, журналисты должны быть в безопасности.

Помимо этого, стоит понимать, что в Беларуси несколько иное отношение к коронавирусу. Но нас заверили, что во время турнира будут соблюдаться мировые стандарты.

И, наконец, мы затронули политические вопросы. От оппозиции узнали, что в стране 165 политзаключенных. С этим вопросом мы обратились к Лукашенко.

После этого мы перешли к теме конституции и выборов. Но, поймите, как IIHF мы не можем выдвигать политических требований, поэтому мы просто спорили. Настолько конструктивно, насколько это с ним возможно.

Мы прилетели, чтобы сделать нечто хорошее. О чем мы должны сожалеть? Мы могли бы просто написать, но вместо этого приехали и сказали: «Александр, у нас проблема». Мы просто спортивная организация, которая старается выполнить свою работу, — сказал Фазель.

Теперь Рене Фазель крайне низко оценивает шансы провести чемпионат мира в Минске.

«Сделать это будет очень, очень сложно. Должно произойти чудо. Конечно, мы не будем принимать такое решение на эмоциях. Сейчас мне нужно немного отдохнуть. Хорст же займется анализом плана Б», — сказал Фазель.

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