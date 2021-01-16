Сфера услуг в Украине полностью перешла на украинский язык 12 16.01.2021, 10:00

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С сегодняшнего дня граждан должны обслуживать на государственном языке.

В субботу, 16 января, в Украине вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом состоялся окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Теперь представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке, сообщает obozrevatel.com.

Обслуживание на другом языке допускается только по просьбе клиента.

Новые правила касаются всей сферы обслуживания: ресторанов, кафе, магазинов, в том числе и онлайн, доставки еды, СТО, парикмахерских, АЗС, аптек, библиотек, банков, фитнес-залов и т. д.

При этом абсолютно все работники сферы обслуживания обязаны предоставлять информацию клиенту о товарах и услугах на государственном языке. На украинском языке должны быть ценники, инструкции, технические характеристики, маркировка, меню, билеты и т. д.

Нарушителям грозит штраф в 5100-6800 грн. При этом на первый раз представителей сферы услуг материально наказывать не будут. Штраф выпишут только в случае систематических нарушений закона.

Куда жаловаться на нарушителей

Украинцы, которым отказали в обслуживании на государственном языке, могут направить письменную жалобу на нарушителя. Ее нужно отправлять на адрес уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя.

Ситуацию можно попытаться решить на месте. Если работник отказывается использовать госязык, можно обратиться к руководству или на горячую линию учреждения.

В случае отказа необходимо зафиксировать этот факт (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.), данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта).

В жалобе обязательно должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество, место жительства;

суть жалобы;

какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца;

рекомендовано добавить доказательства в подтверждение.

В электронном письме также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним.

Жалобы можно подавать в течение шести месяцев со дня нарушения.

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