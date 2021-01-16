Протестующие — силовикам: Одумайтесь, пока еще не поздно!8
- 16.01.2021, 10:58
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Сильное обращение жителей Смолевич.
Смолевичи обращаются к силовикам, сообщил телеграм-канал «Баста!»:
- Вы нужны усатому кровопийце лишь для того, чтобы он еще несколько месяцев посидел на захваченном троне и смог разграбить нашу страну еще больше.
Оглянитесь! Он распродает земли, распродает леса, отдает приказы убивать людей не моргнув и глазом. Неужели Вы хотите в такой стране жить?! В новой Беларуси мы хотим строить лишь лагеря летнего отдыха для наших детей, хотим дарить детям винтовки для биатлона, а не для насилия.
Мо просто хотим жить в мире!
Одумайтесь, пока еще не поздно!