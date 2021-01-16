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Лекарства против воспаления оказались способными помочь при коронавирусе

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  • 16.01.2021, 11:19
  • 1,526
Лекарства против воспаления оказались способными помочь при коронавирусе

Эксперимент провели в Имперском колледже Лондона.

Некоторые смертельно больные пациенты с коронавирусом страдают от серьезных повреждений тканей, вызванных реакцией их собственного иммунитета. У таких больных часто наблюдается повышенная активность иммунных молекул и клеток, которыми управляет белок интерлейкин-6 (IL-6).

Как пишет Nature (перевод — unian.net), чтобы исследовать эффект от сокращения активности IL-6, Энтони Гордон из Имперского колледжа Лондона вместе с коллегами опробовал два препарата: tocilizumab и sarilumab. Оба препарата блокируют белок, который иммунные клетки используют для обнаружения IL-6.

Команда ученых дала эти лекарства 803 взрослым пациентам с COVID-19. Все они были в отделении интенсивной терапии, а работа их органов поддерживалась различными средствами, такими как подключение к системе искусственной вентиляции легких или подачи дополнительного кислорода.

353 участники испытаний получали tocilizumab, 48 - sarilumab, а 402 - ни один из этих препаратов. Результаты показали, что лекарства способны существенно сократить уровень смертности. Если в контрольной группе она составляла 36%, то среди тех, кто принимал tocilizumab этот показатель опустился до 28%. В группе, принимавшей sarilumab, он составлял 22%. Результаты исследования сейчас проходят профессиональную оценку.

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