Atlantic Council: Как Путин сам упустил Украину 1 16.01.2021, 12:15

Кремль диктовать правила игры уже не сможет.

Редактор блога UkraineAlert на сайте Atlantic Council (Атлантического совета) Питер Дикинсон в своей новой статье напоминает, что в 2021 г. исполнится уже 30 лет с момента распада СССР, поэтому он решил проанализировать непростые отношения между Украиной и Россией, придя к выводу, что как раз начатая Кремлем война против Украины и позволит нашему государству получить реальную независимость от Москвы, веками притеснявшей украинцев.

Автор констатирует, что для каждой страны распад СССР имеет разное значение. "Для стран Балтии распад СССР становится все более далеким воспоминанием о давно минувшей эпохе. Для путинской России это открытая рана и постоянное напоминание о национальном унижении. Для Украины он еще не завершился", — пишет Дикинсон.

Украина, по его словам, столкнулась со множеством преград вроде хронической коррупции, чересчур могущественных, ветшающей инфраструктуры и повсеместной бедностью, которые типичны для всего постсоветского общества.

Особенностью украинской ситуации является роль России. "Из всех бывших советских республик Украина занимает уникальное место в российском мировоззрении, и потому она столь важна для самой сути российского самосознания. Даже сегодня многим россиянам трудно воспринимать Украину как отдельную и независимую страну", — констатирует Дикинсон.

И добавляет, что на самом деле в этом ничего удивительного нет, ведь корни современной России в древней Украине и могущественном государстве, которое в раннем Средневековье сформировалось вокруг украинской столицы — Киева. Да и другие украинские города, такие как Одесса, Харьков и Донецк, играют столь же важную роль в национальной истории России, как и целые украинские регионы, включая Донбасс и Крымский полуостров.

"От языка и религии до семейных и культурных связей, две современные страны остаются неразрывно связанными, и эти связи продолжают стирать границы между ними. Однако отношения далеко не равные. Напротив, Россия так долго и всесторонне доминировала в Украине, что ей удалось исказить саму суть национальной идентичности Украины", — пишет автор.

Дикинсон напоминает в своей статье, что, начиная с 1600-х гг. укреплять прямой контроль России над Украиной помогали одна волна русификации за другой: "Подобные процессы происходили и в других частях царской и советской империй, но нигде они не были столь интенсивными, как в Украине". Столетиями, продолжает он, российские власти активно подавляли все признаки самобытной украинской идентичности. "Украинцы оказались низведены до статуса "малоросс"; их язык высмеивали и запрещали, называя просто диалектом; их история стерта или переписана, чтобы отразить российское имперское видение", — напомнил Дикинсон.

При этом россиян поощряли селиться в Украине, особенно в малонаселенных степных землях на юге и востоке страны. И даже сегодня эти регионы продолжают оставаться очагами российского влияния в Украине, отметил автор. "При Сталине русификация Украины достигла апокалиптического пика. Искусственный голод 1932-1933 гг. унес жизни миллионов украинцев, а годы сталинского террора преднамеренно были направлены против духовных, интеллектуальных и культурных лидеров украинской нации. В последние десятилетия советской эпохи русификация украинского общества зашла так далеко, что вся концепция украинской государственности квалифицировалась как опасный экстремизм", — говорится в материале.

Примечательно, но с таким бэкграундом, как отмечает Дикинсон, в Украине в 1991 г. был проведен референдум, на котором 92% избирателей поддержали создание независимой Украины. Что объясняет и масштабную политическую нестабильность, от которой Украина все никак не может избавиться. "Независимость Украины не стала концом влияния России. Вместо этого прямой контроль уступил место косвенному управлению в результате глубокого проникновения Москвы в политическую и деловую элиту Украины. Пророссийские политические партии и поддерживаемые Россией украинские СМИ продолжали пропагандировать дружественные Кремлю нарративы, а Русская православная церковь придала этой неформальной империи духовное измерение", — считает автор.

Российское влияние, по его мнению, сильно мешало государственному строительству в постсоветской Украине, а также привело к проявлениям "удивительной враждебности" некоторых слоев общества к обычным признакам украинской государственности и помогло разжечь бесконечную череду исторических войн.

В конце концов, неловкий баланс Украины между прошлым России и независимым настоящим был обречен на провал. Отношения так и не восстановились после проевропейской Оранжевой революцией 2004 г, пишет Дикинсон. А окончательный разрыв случился 10 лет спустя, когда миллионы украинцев снова вышли на улицы в знак протеста против попыток России заблокировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

"Военный ответ России на европейский выбор Украины обнажил уродливую имперскую реальность, стоящую за традиционными призывами Москвы к славянскому братству. Он также имел катастрофические последствия. Вместо того, чтобы спровоцировать уничтожение украинской государственности, вторжение России в Крым и Восточную Украину, в 2014 г. привело к активизации украинской национальной идентичности. Спустя семь лет явное большинство украинцев теперь рассматривают Россию как государство-агрессор в войне, которая стала определяющей в продолжающейся борьбе страны за подлинную независимость", — говорится в статье.

Автор отмечает, что борьба еще не скоро завершится, ведь к власти пришел президент Владимир Зеленский, что многие считает опасным шагом в неверном направлении. Зеленский, напоминает он, назначает на государственные должности пророссийских политиков. "В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, он преуменьшает важность усилий Украины по созданию собственного национального исторического нарратива, предпочитая вместо этого по возможности избегать минного поля политики исторической памяти", — добавил Дикинсон.

Да и Россия, по его словам, тоже не скоро признает свое поражение, несмотря на ущерб, причиненный ей оккупацией Крыма и войной на Донбассе. "Прокремлевская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" остается второй по величине политической силой в парламенте. Пророссийские силы по-прежнему контролируют большую часть основных украинских СМИ, а российская поп-культура остается вездесущим аспектом повседневной жизни украинцев", — признает автор.

И все же ему сложно представить сценарий, который мог бы вернуть отношения между странами к довоенному статус—кво, поскольку конфликт привел к многочисленным жертвам и "разрушил слишком много иллюзий". "Ежедневно на протяжении почти семи лет десятки тысяч украинских солдат защищают страну от российской агрессии.

Прерваны давние экономические связи. Разделенные семьи перестали общаться. Между тем, все украинское население стало свидетелем мерзкой пропаганды, проводимой Россией, чтобы очернить имя Украины. Потому примирение — это отдаленная перспектива", — отмечает Дикинсон.

Он полагает, что в ближайшие десятилетия влияние России будет постепенно снижаться, потому что последнее "советское поколение" украинцев выходит на пенсию и их заменяют постсоветские украинцы, которые больше склонны видеть свое будущее как часть западного общества. "Москва сохранит способность оказывать влияние на Украину еще долгие годы, но больше она не сможет полностью диктовать ход событий", — добавил автор.

По мнению Дикинсона, потеря влияния Россией в итоге станет крупнейшим геополитическим последствием распада Советского Союза. "Медленный темп этого процесса скрыл его важность, но он может изменить политическую карту Европы. По мере приближения тридцатой годовщины распада СССР Украина сейчас ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы вырваться из сферы влияния России, и самым непосредственным виновником этого является сам Владимир Путин", — резюмировал Питер Дикинсон.

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