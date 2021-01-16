Плохо забытое прошлое Аркадий Дубнов, «Новая газета»

16.01.2021, 12:28

Что происходит в политической системе Казахстана и Кыргызстана?

10 января в двух соседних странах Центральной Азии состоялись выборы. Жители Казахстана голосовали за новый состав мажилиса (нижней палаты парламента), где большинство получила партия Назарбаева «Нур Отан», чью фракцию теперь возглавила его дочь Дарига. В соседнем Кыргызстане на президентских выборах окончательно оформил свои полномочия новый лидер страны Садыр Жапаров.

Казахстан: в ожидании реванша «Семьи»

Победа правящей в Казахстане партии «Нур Отан» (лидером и создателем которой является первый президент Нурсултан Назарбаев) с результатом 71%, полностью совпадает с цифрами официального экзитпола, проводившегося в стране. Другие, независимые экзитполы в Казахстане запрещены. И, как считает большинство наблюдателей, это говорит не столько о профессионализме казахстанских социологов, сколько о заданности нужных результатов голосования.

В мажилис прошли две другие провластные партии: «Ак Жол» — 10,95% и Народная партия (бывшая коммунистическая) – 9.1%. Еще две партии, допущенные к выборам, также вполне системные, 7-процентного порога не преодолели. Таким образом, качественный состав парламента принципиально не изменился, лишь немного уменьшилось количество нуротановских депутатов.

Новых партий, несмотря на обещание президента Токаева, зарегистрировано не было. Среди отказников — Демократическая партия, возглавляемая молодым амбициозным политиком Джанболатом Мамаем. Активисты партии призвали к бойкоту выборов; с этими лозунгами несколько сотен человек вышли на улицы, но были жестко разогнаны полицией. Несколько десятков человек были блокированы правоохранителями, и им пришлось провести около 9 часов на сильном морозе (ниже 20 градусов). Столь явная жестокость была продемонстрирована, несмотря на публичные заверения главы государства, что полиция будет действовать в рамках закона.

Эти парламентские выборы были первыми после транзита власти. Их политический итог — ослабление позиций преемника Назарбаева. Группировки, противостоящие Токаеву, усилились. Видимым выражением этого стало возвращение в политику старшей дочери первого президента Дариги Назарбаевой, которую в мае прошлого года Токаев отправил в отставку с поста сенатора, что автоматически лишило ее и высокого статуса спикера сената. В Казахстане многие считают, что избрание Назарбаевой депутатом мажилиса по списку «Нур Отан» неизбежно приведет к её восхождению на третью должность в государственной иерархии — спикера нижней палаты парламента.

Если эти прогнозы станут реальностью, то пребывание самого президента Токаева на своем посту может закончиться раньше срока. Раздрай внутри элиты, вызванный существованием двух центров принятия решений, экономические проблемы, отсутствие значительной поддержки среди финансово-промышленных группировок страны, в той или иной степени связанных с Семьей, усталость и фрустрация населения от продолжающейся пандемии, некоторая инертность самого президента в публичной сфере — всё это может привести к перекладыванию на него ответственности за провалы в экономике и за прочие неудачи. А это станет триггером к досрочному проведению президентских выборов, победителем которых может стать гораздо более доверенный Семье деятель, а то и просто член Семьи. Идеальной фигурой для этого может оказаться Дарига Назарбаева.

В ее пользу может сыграть и правильно разыгранная в пику Токаеву «российская карта», если пиарщикам Назарбаевой удастся электорально выгодным образом представить ее верным продолжателем политики своего отца, который стремился к добрососедским и безальтернативно союзническим отношениям Казахстана с Россией. Дело в том, что именно Токаев в начале января, за несколько дней до парламентских выборов, опубликовал большую статью на казахском языке, в которой достаточно жестко ответил на выпады думских депутатов, единороссов Вячеслава Никонова и Евгения Федорова (он назвал их «иностранными деятелями»), поставивших под сомнение право Казахстана на его северные территории, которые были ими названы «подарками русского народа».

Президент Токаев, как представляется, отражал здесь взгляды молодого поколения казахов, выросших, а то и даже родившихся в постсоветском Казахстане, которые видят в риторике российских депутатов отражение имперских трендов в политике нынешнего Кремля. В самом Кремле на публичные отповеди казахстанского президента пока не ответили, что вовсе не значит, будто их не заметили… С другой стороны, могли и не заметить, если б захотели, ведь в официальном русскоязычном варианте статьи критические пассажи опущены.

Так что у российско-казахстанских отношений есть свои специфика и динамика, которые непременно отразятся на внутреннеполитическом дискурсе в Казахстане.

Кыргызстан: к власти приходит братва

По меткому замечанию одного наблюдателя, если раньше в Кыргызстане поочередно правили представители Севера и Юга, то теперь правит «братва». Победа 52-летнего экс-депутата Садыра Жапарова на внеочередных президентских выборах в Кыргызстане была столь же прогнозируемой, сколь и безоговорочной. Почти 80% голосов при почти 40-процентной явке ставят его успех в один ряд с такими же выдающимися электоральными триумфами лидеров в соседних государствах Центральной Азии.

В Кыргызстане эта удача ценится особенно высоко, ведь еще пару десятков лет назад республику не без гордости называли «островком демократии в Центральной Азии», где результаты выборов было невозможно предсказать — хотя бы потому, что власть не задавала «плановых показателей».

Впрочем, их и сейчас никто не задавал. «Народному кандидату», как называют Жапарова многие его соотечественники, это было ни к чему, его победа была обеспечена сочетанием двух несочетаемых между собой факторов: чрезвычайно мощной поддержкой его ядерного электората, который он выпестовал, находясь в заключении, и столь же мощной фрустрацией и безразличием остальной части кыргызского населения, разочарованного сменявшими друг друга властными кланами.

В октябре 2020 года Садыр Жапаров прошел путь от заключенного до поста и.о. премьера-министра и одновременно и.о. президента за 10 (десять!) дней, показав городу и миру образец высочайшего постсоветского популизма в среднеазиатском исполнении. Оказавшись главным бенефициаром третьего за последние 15 лет кыргызского переворота, он оттеснил всех прочих претендентов на кусок властного пирога необычайно хорошо организованными уличными действиями и внятным для простых кыргызов пиаром. Мол, посмотрите на меня, я такой же, как и вы, несправедливо обиженный властью, я не продался ей и оказался за решеткой, я знаю все ваши горести и проблемы, я хожу, как и вы, без галстука, вы видите — я не чиновник, мне можно верить, я вас не сдам, даю вам слово…

Жапаров в течение считанных часов смог уговорить — другие говорят, что вынудил, – законно избранного президента Сооронбая Жээнбекова подать в отставку буквально через несколько часов после того, как этот же самый Жээнбеков пообещал очень многим: экс-президенту Отунбаевой, экс-премьеру Кулову, экс-спикеру Текебаеву, а накануне ещё и замглавы администрации российского президента Козаку — не делать этого, а обеспечить легитимную передачу власти в стране.

До сих пор никто не знает, что такое сказал Жапаров президенту, чем он ему угрожал или что такое предлагал, от чего тот не вправе был отказаться, — но вышел он от главы государства «со щитом». Дальнейшее было делом техники, которая расставила верных ему людей на нужные посту, а самому Жапарову объявить выборы и уйти на время их проведения в отставку, чтобы самому готовиться к участию в них.

Так самый выдающийся харизматик из числа ныне живущих в Кыргызстане политиков обеспечил себе пост шестого президента республики. Первым его поздравил президент России. В Москве на данный момент вполне удовлетворены клятвенными обещаниями нового лидера братского кыргызского народа быть верным союзническим обязательствам республики в рамках её членства в ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Как указывают осведомленные источники в российском МИД, Кремль предпочитает не вмешиваться в очередную кыргызскую сумятицу, а дождаться, пока пришедшие к власти в постоянно готовой к мятежу республике сами там наведут порядок.

Если это удастся новой власти без значительных издержек, то Москва обещает возобновить выделение финансовой помощи, прерванной в связи с возникновением в республике полномасштабного хаоса

Жапаров обрисовал стиль своего будущего правления предельно откровенно: это будет абсолютное единоначалие, он сосредоточит в своих руках помимо президентских полномочий также и полномочия главы правительства, как это делает президент США. Порукой в этом ему будет воля народа, высказавшегося на референдуме, проходившем 10 января одновременно с президентскими выборами, в пользу президентской формы власти — отказавшись от парламентской формы, совершенно себя не оправдавшей!

Тут же и выяснилось, каким выдающимся провидцем оказался Дмитрий Медведев, который в 2010 г., в бытность свою президентом России, предсказал катастрофу Кыргызстану в связи с принятой тогда конституцией страны, утвердившей парламентскую республику…

Однако сегодня главным провидцем по статусу законно является Садыр Жапаров. Он уже заявил, что в отведенный ему 6-летний срок полномочий он покончит с коррупцией, наркотрафиком, обеспечит рабочие места, чтобы через 2-3 года вернуть в страну из России, Казахстана, Турции около двух миллионов трудовых мигрантов, преодолеет раскол Кыргызстана на Север и Юг… Одним словом, все, что достойно внимания президента и что хочет народ, он сделает.

Какими ресурсами обладает республика, на какие инвестиции может рассчитывать новая власть, достаточно ли компетенций у команды Жапарова — на эти вопросы пока ответов нет. Непонятно и то, как решит выдающийся кыргызский популист проблему легитимности своих безразмерных полномочий, если уже сейчас, до принятий новой, прописанной специально для него конституции, он захочет их ввести в действие.

Как считают кыргызские правоведы, чтобы законно обрести такие полномочия, нужно пройти через переизбрание на новых президентских выборах, проведенных по новой конституции после ее принятия. Верные Жапарову юристы, готовящие для него Основной закон, обещают ввести туда специальную отсылочную норму, позволяющую президенту, избранному по старой конституции, пользоваться полномочиями, предоставляемыми новой конституцией.

Разумеется — кто ж ему в Москве, или скажем, в Нур-Султане укажет на столь несообразные конституционному праву вольности… Главное, чтоб порядок в стране навел и к старшим коллегам с почтением относился, а не как один из его бесславных кыргызских предшественников.

Аркадий Дубнов, «Новая газета»

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