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Германия потребовала от России незамедлительно расследовать преступления против Навального

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  • 16.01.2021, 12:45
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Германия потребовала от России незамедлительно расследовать преступления против Навального

Москве передали протоколы допроса политика в прокуратуре Берлина.

Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре запроса России по делу об отравлении политика Алексея Навального, сообщает Deutsche Welle.

В том числе, Москве передали протоколы допроса политика в прокуратуре Берлина.

«Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России», — цитирует Deutsche Welle представителя ведомства.

Навального допросила прокуратура Берлина в качестве потерпевшего, по словам представителя министерства юстиции, оппозиционер «обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой».

Личные данные о состоянии его здоровья, согласно правовым нормам ФРГ, подлежат строгой защите, и Навальный не согласился на передачу этой информации российской стороне.

Навальный находится в Германии с августа 2020 года, куда его привезли на лечение после отравления в России. Политик обещал вернуться в РФ 17 января.

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