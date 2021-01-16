Индия начала самую масштабную кампанию по вакцинации от COVID-19 16.01.2021, 13:19

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Около 300 миллионов жителей страны будут привиты в ближайшие недели.

В Индии в субботу, 16 января, начали самую масштабную в мире кампанию по вакцинации — примерно 300 млн жителей страны получат вакцину от коронавируса в ближайшие недели.

Об этом пишет AP.

«Мы начинаем крупнейшую в мире кампанию по вакцинации, и она покажет миру наши возможности», — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди, призвав население страны не верить слухам о небезопасности вакцин.

Первыми от COVID-19 будут привиты медицинские работники — это примерно 30 млн врачей, медсестер и остальной медперсонал. На втором этапе планируют вакцинировать 270 млн человек, включая людей старше 50 лет и имеющих сопутствующие заболевания.

«Я очень рада, что я в числе первых получила вакцину. Я счастлива получить индийскую вакцину, и нам не нужно полагаться в этом на других», — сказала медсестра Гита Деви.

В первый день вакцинации планируют сделать около 100 прививок в каждом из 3006 центров по всей стране.

Индия одобрила экстренное использование двух вакцин от коронавируса — одну разработки Оксфордского университета и британской фармкомпании AstraZeneca, а вторую — индийской компании Bharat Biotech.

Индия с населением почти 1,4 млрд человек занимает второе место в мире после США по количеству случаев инфицирования коронавирусом и третье место по количеству смертей после США и Бразилии. С начала пандемии зарегистрировано 10,5 млн подтвержденных случаев COVID-19, 152 тысячи человек умерли.

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