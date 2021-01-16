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Škoda отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Беларуси

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  • 16.01.2021, 14:54
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Škoda отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Беларуси

Вчера о своем отказе сообщил другой спонсор чемпионата — бренд NIVEA.

Автомобильный производитель Škoda отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. Отметим, что это официальный главный спонсор чемпионатов мира.

«Мы горды тем, что являемся партнером чемпионатов мира IIHF 28 лет. Но мы также уважаем и продвигаем права человека. Поэтому Škoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет принимать это соревнование», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, вчера о своем отказе в участии сообщил другой спонсор чемпионата — бренд NIVEA MEN:

«NIVEA выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что бренд NIVEA MEN не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси. Мы уже проинформировали IIHF об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями [данного вопроса]».

Напомним, ЧМ-2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако из-за политической ситуации в стране и подозрении в предоставлении недостоверной статистики по COVID-19 Минздравом ряд европейских стран высказались против проведения соревнований в Беларуси.

Решение о том, пройдет ли чемпионат мира в Минске, будет принято не позднее 27 января на Совете IIHF.

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