Ольга Барабанщикова о бело-красно-белом флаге: Для меня он всегда был и остается одним из самых красивых в мире 3 16.01.2021, 15:12

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Мощные слова белорусской теннисистки.

Белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова рассказала о сообщении, которое ей прислали.

«ЗМАГАРЫ! Сегодня в очередной раз кто-то начирикал мне чудное сообщение. Все читать не стала, но там опять было что-то про «этих змагароу», которые спокойно жить не дают нормальным людям. Айяйяй.

А мне оно нравится. Серьезно. Красивое, сильное слово! Змагары. Борцы. Борцы за свое светлое будущее, за будущее наших детей. Куда лучше быть борцом, нежели .... рабом приспособленцем.

Их (пропаганды) жалкие попытки облить грязью все хорошее, никак не увенчаются успехом. Все, что они делают, выглядит и звучит дешево, пошло и безвкусно. Потому что талантливые и стильные люди – на другой стороне. На стороне добра. У меня все.

ПС. Для меня этот флаг всегда был и остается одним из самых красивых. В мире. Жыве!» – написала Барабанщикова.

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