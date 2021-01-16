Культовую белорусскую переводчицу задержали в рамках уголовного дела 2 16.01.2021, 15:33

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Ольга Калацкая переводила на белорусский язык «Гладиатора» и «Шрека».

Переводчица и преподаватель Ольга Калацкая была задержана вчера, 15 января. Она успела сообщить на своей странице в «Фейсбуке», что ее задержали и повезли «на беседу» во Фрунзенское РУВД Минска.

Сегодня, 16 января, адвокату Ольги сообщили, что она задержана Следственным комитетом в рамках уголовного дела по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Об этом ее адвокату сообщили сегодня во Фрунзенском РОВД. Но пока неизвестно, какая часть этой статьи ей инкриминируется и в каком именно статусе находится Калацкая. Сегодня ее повезли на следственные действия. Ольга Калацкая живет со своей 89-летней мамой, которой необходим уход.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Ольга Калацкая родилась в Минске. Окончила Минский институт иностранных языков. Преподавала английский язык и перевод в Лингвистическом университете (1993−2001), а также художественный перевод на отделении философии и литературы Белорусского коллегиума (1999−2008).

Переводила на белорусский язык произведения Вирджинии Вулф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга, Пола Остера, Тони Парсонза, Артура Голдена и других. Переводы печатались в журналах «Крыніца», «Дзеяслоў» и ARCHE.

Также она (вместе с Илоной Урабнович и Змитером Савкой) переводила на белорусский язык фильмы и мультфильмы, в том числе «Гладиатора», «Шрека», «Шрека-2» и другие.

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