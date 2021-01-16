Нотариус вместо ГАИ: Что предлагают изменить в купле-продаже авто? 2 16.01.2021, 15:45

Для автовладельцев подготовили новую порцию изменений.

Только "отгремел" транспортный налог, как государство подготовило автовладельцам новую порцию изменений. На сей раз взялись за усовершенствование правил купли-продажи автомобилей.

На общественное обсуждение вынесен проект указа Лукашенко. Дискуссия продлится недолго – всего до 25 января, поэтому тем, кто желает внести свою лепту, следует поторопиться. Сайт аbw.by же выделил несколько самых заметных моментов.

Меньше визитов в ГАИ?

Как и прежде, для сделок между физлицами в письменном виде составляются договоры, которые вступают в силу с момента их регистрации. Однако, дабы упростить процедуру, предлагается исключить регистрацию таких договоров по месту госрегистрации транспортного средства (часть 5 подпункта 1.2 пункта 1 указа №504). При этом в документе указано, что "договоры могут регистрироваться в регистрационных подразделениях или в инспекциях гостехнадзора при осуществлении государственной регистрации указанных в них транспортных средств или снятии их с учета".

В обосновании принятия этого пункта сказано следующее: "С введением данной нормы устраняется необходимость отдельного посещения гражданами регистрационных подразделений для регистрации договоров, что будет способствовать уменьшению очередей и повышению качества обслуживания при осуществлении административных процедур. Также сохраняется возможность по желанию владельца осуществить снятие с учета транспортного средства без регистрации договора отчуждения".

Тем не менее, суммируя все перечисленное, трудно сказать, что конкретно имел в виду законодатель. Поэтому мы лишь предположим на отдельном примере. Допустим, экземпляры договора и продавца, и покупателя регистрируются при снятии машины с учета в ГАИ. В таком случае покупателю уже не нужно будет предоставлять свою копию в ГАИ при постановке автомобиля на учет по месту регистрации, поскольку документ уже зарегистрирован.

Договор купли-продажи по правилам

По сравнению с ныне существующим указом №504 в проекте изменений отмечено, что договоры купли-продажи теперь должны содержать обязательные условия: стороны договора, права и обязанности сторон, сведения о транспортном средстве, сведения свидетельства о регистрации, стоимости транспортного средства, формы оплаты, сведения об отсутствии ограничений и запретов, ответственность сторон, в том числе условия возмещения ущерба в случае, если продавец сообщил недостоверные сведения об ограничениях на автомобиль (допустим, не сообщил о залоге).

Нотариус вместо ГАИ?

Похоже, скоро вместо Госавтоинспекции можно будет поехать к нотариусу – допускается нотариальное удостоверение договора купли-продажи. Это реальная альтернатива государственной регистрации договора. При этом он вступает в силу со дня его нотариального удостоверения.

Из обоснования:

"В целях создания дополнительных удобств гражданам вместо государственной регистрации договоров допускается нотариальное удостоверение договоров. При этом для защиты прав и законных интересов участников сделки по отчуждению транспортных средств сведения о наличии ограничений (обременений), запретов на совершение сделки с транспортным средством, не являющиеся основанием для отказа в нотариальном удостоверении такой сделки, а также об их отсутствии указываются в договоре".

Счет-справки отменить, только безнал и удар по "серым" схемам

То, о чем говорили давно: для ИП и юрлиц, торгующих автомобилями, предлагается отменить оформление и выдачу счет-справок. Вместо них – договор, который заключается в трех экземплярах и вступает в силу с момента его заключения. По одному экземпляру – сторонам сделки, третий – для регистрации в ГАИ. При этом расчеты будут осуществляться только в безналичной форме, а ныне существующую норму о необходимости регистрации таких договоров в регистрационных подразделениях исключат.

Победить залоговые автомобили?

О залоговых авто написано немало, и похоже, что лед наконец-то тронулся. Ведомства смогут обмениваться информацией и взаимодействовать, чтобы "исключить случаи отчуждения транспортных средств, имеющих обременения, и для обеспечения прав и законных интересов участников гражданского оборота".

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