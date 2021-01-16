закрыть
16 января 2021, суббота, 19:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Еще один спонсор выступил против проведения ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси

8
  • 16.01.2021, 16:43
  • 3,353
Еще один спонсор выступил против проведения ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси

Отказ спонсоров от финансирования набирает обороты.

Отказ спонсоров от финансирования Чемпионата мира по хоккею в Беларуси набирает обороты.

- Ещё один спонсор, швейцарский производитель часов Tissot, выступил против проведения чемпионата в Беларуси, в условиях государственного террора, пишет телеграм-канал «Баста».

Напомним, что редакция Charter97.org подготовила текст письма на английском языке для того, чтобы каждый из вас мог отправить письмо спонсорам чемпионата мира по хоккею.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут
Пространство ваше, но время — наше
Пространство ваше, но время — наше Ирина Халип
Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа
Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа Владимир Халип