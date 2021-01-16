Еще один спонсор выступил против проведения ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси

Еще один спонсор выступил против проведения ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси8
- 16.01.2021, 16:43
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Отказ спонсоров от финансирования набирает обороты.
Отказ спонсоров от финансирования Чемпионата мира по хоккею в Беларуси набирает обороты.
- Ещё один спонсор, швейцарский производитель часов Tissot, выступил против проведения чемпионата в Беларуси, в условиях государственного террора, пишет телеграм-канал «Баста».
Напомним, что редакция Charter97.org подготовила текст письма на английском языке для того, чтобы каждый из вас мог отправить письмо спонсорам чемпионата мира по хоккею.