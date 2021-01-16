В Сенате США обнародовали документы о расследовании предполагаемого сговора Трампа с РФ 9 16.01.2021, 16:49

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Первое расследование ФБР инициировали еще в 2016 году.

Председатель комитета по судебной системе Сената США республиканец Линдси Грэм обнародовал документы, относящиеся к расследованию происхождения дела Russiagate о предполагаемом сговоре избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

Об этом сообщает Fox News (перевод — nv.ua).

Первое расследование ФБР, получившее название «Перекрестный ураган» (Crossfire Hurricane), инициировали в 2016 году после заявлений разведсообщества о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году с целью помочь Дональду Трампу.

Линдси Грэм опубликовал стенограммы интервью, проведенных сенатским комитетом с представителями ФБР и Министерства юстиции США с 3 марта по 29 октября 2020 года.

«Я считаю расследование «Перекрестный ураган» самым масштабным системным провалом со стороны высшего руководства, но не преданных, трудолюбивых патриотов, которые защищают нашу страну каждый день в Федеральном бюро расследований и Министерстве юстиции», — сказал Грэм.

По его словам, судебный комитет опубликовал «как можно больше материалов», за исключением засекреченных, содержание которых не подлежит разглашению.

Видный сенатор-республиканец назвал спецоперацию «Перекрестный ураган» «одним из самых некомпетентных и коррумпированных расследований в истории ФБР и Минюста».

«Трудно поверить, что в Америке могло случиться что-то похожее на Перекрестный ураган. Суть в том, что в будущем мы должны иметь больше сдержек и противовесов, когда дело доходит до политических расследований», — добавил соратник Трампа.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года. Мюллер не вынес «прокурорского решения» по этой части дела.

В то же время Мюллер доказал, что российское правительство финансировало кампанию по незаконному вмешательству в выборы 2016 года, включая попытки получить несанкционированный доступ к документам и электронным письмам Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон.

В рамках этой линии были осуждены несколько бывших членов избирательной кампании Трампа.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает «охотой на ведьм». По его мнению, расследование инициировали его противники, чтобы подорвать его президентство.

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